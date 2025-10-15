Luego de una temporada aclamada por la crítica y el público, vuelve a los escenarios la obra Hielo en la sangre, escrita por Claudia Sacha y dirigida por David Carrillo, quien comparte el protagonismo con Celine Aguirre.Las funciones se realizarán del 6 al 29 de noviembre, los jueves, viernes y sábados a las 8:00 p. m., en el Teatro Racional (Av. Balta 170, Barranco). Las entradas ya están disponibles en Joinnus, con preventa a S/ 35.

Descrita por la crítica como un “montaje intenso y profundamente humano”, Hielo en la sangre combina crudeza emocional y poesía escénica para explorar las zonas más vulnerables del amor, la locura y la fe.

Una historia sobre el amor, la pérdida y la fe

La trama se desarrolla en una clínica de Quito, donde una madre yace en coma profundo. Ante esta inminente despedida, dos hermanos peruanos se reencuentran:

, pragmático y agotado por el peso del cuidado. Tatiana, brillante y obsesiva, que llega con una esperanza improbable: un hallazgo científico que podría salvar a su madre.

Lo que sigue es un duelo emocional en tiempo real, con diálogos intensos, silencios que hieren y una tensión constante entre el amor incondicional y las heridas familiares.

Un texto agudo y humano

El guion de Claudia Sacha transita entre la razón y el delirio, el humor negro y la ternura. La obra confronta al espectador con preguntas esenciales sobre el amor, la pérdida y la fragilidad humana.

“Hielo en la sangre es una experiencia teatral que nos confronta con lo más frágil, lo más tierno y lo más absurdo de estar vivos”, resume Carrillo.

Un regreso que celebra al teatro independiente

El montaje marca también la reapertura del Teatro Racional, bajo la producción de Yestoquelotro, consolidando este espacio barranquino como un punto de encuentro del teatro independiente limeño.

Con actuaciones precisas, un texto cargado de emoción y una puesta en escena minimalista, Hielo en la sangre promete ser una de las propuestas más potentes del mes.

Datos clave: