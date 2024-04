Termino de leer “Baumgartner”, la última novela de Paul Auster, en una silla de espera del hospital donde ha nacido mi hijo. Cierro el libro después de releer hasta tres veces el desenlace sencillo, predecible, que le da el autor estadounidense a su héroe. No es un final espectacular pero sí coherente. El autor de “La invención de la soledad” y más de 30 libros puede culminar esta ficción como le dé la gana.

Si le pongo autobiografía a esta reseña es porque me parece la forma más honesta de reseñar este libro. Porque es una historia sobre la vida y la muerte.

Llevo mi ejemplar y un cuaderno de notas durante los días que me toca esperar noticias de mi novia y mi hijo a punto de nacer.

Caen sobre mí los peores y funestos pensamientos en la sala de emergencia, entre gritos de dolor y frustración, bajo la incertidumbre y la rudeza de la madrugada.

Abro el libro y leo la historia de S. T. Baumgartner, un escritor y profesor jubilado que intenta seguir adelante una década después de la muerte de su esposa, Anna.

Asiste a terapia, trabaja, tiene una relación que fracasa de manera casi patética, busca vivir a pesar del dolor. Pero algo le falta, una ausencia le duele y lo convence de que nunca más volverá a sentirse entero.

ÚLTIMO LIBRO

Me digo que no parece ser la lectura ideal para un momento en que estoy entre olas de felicidad y el abismo de la preocupación latente.

Pero “Baumgartner” es una historia sobre un amor vivo, que todavía late en la memoria del protagonista, quien camina con mayor soltura en los recuerdos de sus infancias, la juventud que los unió para ser un matrimonio de tres décadas, las rutinas y deseos para el futuro, las tristezas inevitables.

En los días de espera, sigo leyendo. Es un Auster más que sobrio, en estado puro, como si hubiera necesitado toda una vida para escribir una historia sobre la aparente sencillez de vivir. Y de morir.

“La vida es peligrosa, Marion, en cualquier momento nos puede pasar cualquier cosa. Eso lo sabes tú, lo sé yo, lo sabe todo el mundo, y quien no lo sepa, bueno, entonces es que no ha estado atento, y quien no pone atención no lleva una vida plena”, le dice Baumgartner a su psicoterapeuta.

Y la autobiografía de nuevo, inevitable cuando se aborda a Auster, porque esta novela la culminó después de las trágicas muertes de su nieta y su hijo y de su diagnóstico y tratamiento de cáncer.

Portada de "Baumgartner" (Foto: Seix Barral)

LUMINOSO

Por eso, fuera de lo literario, de las virtudes y flaquezas de la estructura, fraseo, descripciones, metáforas, traducciones y todo lo que concierne a la técnica, esta novela me parece luminosa porque nace en medio de los dolores inmensos. Y eso, aunque esté en el terreno exterior del libro, enriquece la propuesta del libro: el amor a la vida.

Baumgartner hace un repaso a su existencia y pone en marcha su trabajo como heredero del legado de Anna, quien no solo era traductora sino también poeta. Encuentra inéditos, contacta con editores; con la sutileza de la prosa de Auster, se entiende que busca que la obra siga después de ellos.

Encuentra a una investigadora joven interesada en proponer la propuesta creativa de Anna para una tesis, lo que puede ayudar a poner en palestra su poesía en el ámbito académico. El héroe de Auster ordena su mundo desde la casa para que este último trabajo se realice, con o sin él, porque es consciente de su avanzada edad.

Entonces, llega ese final como si se cayera de maduro, y no sé si le podemos reprochar ese cierre a Paul Auster porque me parece coherente a esas alturas de la lectura. Le dijo a The Guardian que podría ser su último libro. Hasta podría ser una gran despedida.

Pienso en eso hasta que me dicen que ya puedo cargar a mi hijo y llevarlo a casa, para que la vida siga, eterna y bella en ese instante y en nuestra memoria.

