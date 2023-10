El “Ulises” de James Joyce se presenta inamovible dentro de las grandes obras de la literatura. El tiempo, la historia, las censuras, los nuevos cuestionamientos, incluso los prejuicios de su época y las actuales, no han mitigado la influencia ni el interés por esta novela que, el 2 de febrero de 2022, cumplió cien años desde que se imprimió en París. El poeta y académico Paolo de Lima ha editado, a propósito del centenario, el libro “Ulises de Joyce en el Perú. Artículos de autores peruanos” (Revuelta y Academia Peruana de la Lengua, 2023), una particular y valiosa reunión de textos que enriquece el debate y las miradas no solo sobre la novela, sino también sobre la obra de Joyce.

De Lima es uno de los destacados especialistas sobre el Ulises, como se demuestra en el prólogo de este libro, donde cuenta los inicios de la novela, con datos y precisiones sobre el contexto de censura, rechazo, incomprensión, juicio y una defensa férrea por la genialidad de la historia de Leopoldo Bloom, Stephen Dedalus y Molly Bloom.

El también catedrático, que dicta un seminario sobre el Ulises en la Maestría en Escritura Creativa de la Universidad Mayor de San Marcos, consigue una mirada plural sobre la novela de Joyce, el libro que cambió las reglas del juego sobre la exploración formal y lingüística de la novela.

Portada del libro "Ulises de Joyce en el Perú" (Foto: Revuelta / APL)

LECTURAS

Son quince artículos los que reúne Paolo de Lima sobre Ulises y James Joyce en el Perú. Inicia con la aproximación de Aurelio Miró Quesada Sosa, el primero en el país, publicado en el diario El Comercio en 1925.

El periodista destaca la originalidad, el humor y el talento en el juego de palabras del también autor de “Dublineses”. Claves que Miró Quesada consigue atisbar con agudeza, a tres años de la publicación del libro, el cual tuvo un recibimiento accidentado, incluso fue acusado de vulgar y pornográfico.

De igual manera, José Carlos Mariátegui y Luis Alberto Sánchez también destacaron las virtudes del Ulises, con una lectura sobre la inmersión inusual de Joyce sobre el mundo de la infancia y la adolescencia, en medio de un propuesta que moldeaba el lenguaje y la realidad como no se había hecho hasta entonces.

Pero que no se malentienda que el Ulises es un libro solemne, como apunta Luis Loayza, sino todo lo contrario: es una propuesta muy cómica. La irreverencia del Ulises, sin embargo, no se esconde tras la frivolidad sino que compone “el horror de vivir, sobre todo de vivir en el siglo veinte” en una “ciudad moderna, sin cultura ni alma”, como apunta con acierto el escritor de “Otras tardes”.

Irlanda, la cultura inglesa, el cristianismo, el mundo judío, el aburrimiento, la soledad, el deseo sexual, y otros más temas se desbordan en la estructura del Ulises. Joyce, como señala Yolanda Westphalen, es “una piedra fundacional de la narrativa moderna” porque encara la “realidad del presente y lo cotidiano” desde otra orilla, “otro ángulo de mira” (monólogo interior, simbolismo, intertextualidad, lenguaje quebrado y reinventado), en el que las proyecciones del realismo en ese entonces no eran suficientes.

“Ulises de Joyce en el Perú” cumple, de esta manera, con el juego intertextual que construyó el autor irlandés en su novela, a tal punto de que, en la lectura de estos artículos, uno confirma intuiciones o halla otros formas de leer el Ulises: en síntesis, se expande más el universo planteado por James Joyce, con un resultado encantador: se tiene un nuevo libro, se reescribe el Ulises, como se ha hecho en los últimos cien años y como lo predijo el mismo Joyce: que seguiríamos detrás de sus marcas y referencias después de un siglo, lo que confirma su condición de una obra clásica.

En tiempos de recriminar la libertad de ciertos libros, se puede intuir que, en un futuro no muy lejano, se lance la ballesta de la corrección política a este libro (si no es que se ha hecho ya), pero el Ulises seguirá su viaje en esta frágil eternidad de la literatura.

DATO

El libro “Ulises de Joyce en el Perú” se presenta en la Librería de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) el martes 24 de octubre, a las 7 p.m.

Los comentarios estarán a cargo de Giovanna Pollarolo, Diego Vargas y Paolo de Lima, editor de la publicación que reúne textos de Julio Ortega, Miguel Gutiérrez, Estuardo Núñez, Luis Loayza, entre otros.

MÁS LIBROS

“Tasmania” de Paolo Giordano

“Tasmania” del escritor italiano Paolo Giordano es una novela sobre las amenazas globales y personales de la humanidad. Ha sido considerado el libro del año 2022 en Italia. Publicado por Tusquets, tiene 352 páginas.

Portada del libro "Tasmania" (Foto: Tusquets)

“El viaje de Plumita” de Claudia Rua B.

Este libro de Claudia Rua, escrito en español y francés, cuenta la historia de un colibrí que busca recuperar su hogar. Se presenta el sábado 21 de octubre, a las 11 a.m., en la Mediateca de la Alianza Francesa de Miraflores.

Portada del libro "El viaje de Plumita" (Foto: R&N)

“El deportado” de Federico Prieto Celi

La biografía de Eudocio Ravines, escrita por Federico Prieto Celi, acaba de ser reeditada en el Perú. El libro apareció en 1979, a pocos meses de la muerte del político. Publicado por Ediciones B, 310 páginas.