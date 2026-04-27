Una mujer de 74 años perdió la vida tras ser atropellada por una camioneta cuando intentaba cruzar la avenida José Gabriel Condorcanqui, en el distrito de La Esperanza.
Los hechos
El accidente ocurrió a las 5:43 de la mañana de este lunes y la víctima ha sido identificada como María Olinda Torres Carrera. La occisa, debido al fuerte impacto quedó tendida en medio de la pista. Las cámaras de seguridad de la zona registraron este incidente.
Hasta el lugar llegaron agentes de serenazgo de La Esperanza y efectivos de la Policía Nacional, quienes acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes y determinar las responsabilidades en este trágico suceso.
Mientras tanto, el conductor del vehículo fue llevado a la comisaría Jerusalén-Wichanzao.
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