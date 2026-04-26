El crimen organizado continúa golpeando al sector transporte en la región La Libertad. En esta ocasión, el conductor de una miniván de la empresa de transportes y turismo El Valle de Dios S.A. fue asesinado de cuatro balazos mientras conducía su vehículo que venía con siete pasajeros en plena carretera Panamericana Norte, en la provincia de Virú. El hecho de sangre ocurrió la noche del último sábado, cuando se encontraba en el ingreso a la zona de Nuevo Chao.

La víctima mortal fue identificada como Hebert Cueva de la Cruz, de 39 años. Según la versión de algunos pasajeros, los sicarios se movilizaban en una motocicleta y abrieron fuego contra el chofer.

TRAGEDIA

El vehículo de placa de rodaje CXE-223 había partido desde el distrito de Chao con destino a Valle de Dios; sin embargo, cuando se encontraba para ingresar al desvío a Nuevo Chao, redujo la velocidad debido a un rompemuelles, en ese momento aparecieron los criminales en una moto lineal, que se acercaron por la ventana del piloto, sacaron sus armas de fuego y dispararon sin compasión.

Cueva de la Cruz fue auxiliado por compañeros de la misma empresa que pasaban por la zona y de seguridad ciudadana de la localidad, trasladándolo de emergencia hasta un centro de salud de Chao, pero no resistió a la gravedad de sus heridas y el médico de turno solo certificó su deceso.

Personal policial de la comisaría de Chao y del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Virú llegaron al lugar para realizar las diligencias del caso.

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JUSTICIA

Es el segundo chofer de esta compañía que es asesinado en la semana. Como se conoce, la noche del martes 21, acabaron con la vida de Jhon Otiniano López. En este caso, según la Policía, el sicario fingió ser pasajero, se sentó al lado de la víctima y cuando estaban por el fundo Semillero (Chao), loa acribilló.

“Lamentable. Ya son dos compañeros que les están disparando. Queremos justicia”, indicó un conductor de la mencionada empresa en Radio Ke Buena TV y Redes.

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