Un sismo de magnitud 3.5 se registró la madrugada de hoy lunes en la región Arequipa, sin causar daños personales ni materiales. Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico ocurrió a las 04:53 horas, con epicentro ubicado a 9 kilómetros al sureste del distrito de Cabanaconde, en la provincia de Caylloma.

El responsable de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Caylloma informó al Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Arequipa que el temblor fue percibido de forma muy leve por la población, sin generar alarma.

De acuerdo al reporte del IGP, en lo que va del año, Arequipa registró 33 sismos con magnitudes entre 3.5 y 4.7, de acuerdo con reportes oficiales. El sismo de 4.7 ocurrió el 15 de febrero en el distrito de Yura.

Otro de los sismos más fuertes que se registró fue de 4.5 de magnitud, el 17 de febrero con epicentro en el distrito de Ocoña en la provincia de Camaná. Los demás movimientos, en su mayoría fueron menores de magnitud 4. En diferentes provincias como Islay, Caravelí.