Con proyecciones 270°, música electrónica y una narrativa introspectiva, la obra “RESET” promete una experiencia sensorial única. Se presentará en Barranco del 24 al 26 de octubre.
Con proyecciones 270°, música electrónica y una narrativa introspectiva, la obra “RESET” promete una experiencia sensorial única. Se presentará en Barranco del 24 al 26 de octubre.

El teatro da un salto hacia lo sensorial con “RESET”, una propuesta inmersiva protagonizada por Patricia Barreto y con la participación especial de Christian Ysla, que invita al público a un viaje emocional y multisensorial hacia lo más profundo del ser.

Galardonada por la Fundación Épica La Fura Dels Baus por su creatividad e innovación, esta obra —dirigida por David Algar y escrita junto a Javier Mateos— combina arte, tecnología y espiritualidad para replantear el concepto tradicional de entretenimiento. “RESET” se presentará solo por tres fechas: viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de octubre en la Sala Quilla (Av. Francisco Bolognesi 397, Barranco).

La historia sigue a una mujer que emprende un viaje interior para reconectarse con su esencia. En el camino, enfrenta su mente, cuerpo y alma, descubriendo una verdad esencial: todos somos uno. Junto a Barreto e Ysla, completan el elenco Claret Quea, Paula Rodríguez, Michelle Gereda, Roberto Ruiz, Macarena Goglino, Oleck Chlebowski y Alfonso Dibos, quienes dan vida a momentos de gran intensidad emocional.

El espectáculo destaca por su despliegue técnico: proyecciones visuales en 270°, luces láser, música electrónica envolvente y un diseño sonoro inmersivo que transforman el espacio teatral en una experiencia sensorial total. En este universo escénico, el público no solo observa: se sumerge, respira y viaja con los personajes.

“RESET” redefine los límites del teatro contemporáneo, proponiendo una experiencia que mezcla performance, tecnología y conexión emocional profunda. Una puesta en escena que busca conmover, sorprender y transformar al espectador.

🎟 Entradas disponibles en Joinnus:👉

TAGS RELACIONADOS