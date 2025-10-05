El teatro da un salto hacia lo sensorial con “RESET”, una propuesta inmersiva protagonizada por Patricia Barreto y con la participación especial de Christian Ysla, que invita al público a un viaje emocional y multisensorial hacia lo más profundo del ser.

Galardonada por la Fundación Épica La Fura Dels Baus por su creatividad e innovación, esta obra —dirigida por David Algar y escrita junto a Javier Mateos— combina arte, tecnología y espiritualidad para replantear el concepto tradicional de entretenimiento. “RESET” se presentará solo por tres fechas: viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de octubre en la Sala Quilla (Av. Francisco Bolognesi 397, Barranco).

La historia sigue a una mujer que emprende un viaje interior para reconectarse con su esencia. En el camino, enfrenta su mente, cuerpo y alma, descubriendo una verdad esencial: todos somos uno. Junto a Barreto e Ysla, completan el elenco Claret Quea, Paula Rodríguez, Michelle Gereda, Roberto Ruiz, Macarena Goglino, Oleck Chlebowski y Alfonso Dibos, quienes dan vida a momentos de gran intensidad emocional.

El espectáculo destaca por su despliegue técnico: proyecciones visuales en 270°, luces láser, música electrónica envolvente y un diseño sonoro inmersivo que transforman el espacio teatral en una experiencia sensorial total. En este universo escénico, el público no solo observa: se sumerge, respira y viaja con los personajes.

“RESET” redefine los límites del teatro contemporáneo, proponiendo una experiencia que mezcla performance, tecnología y conexión emocional profunda. Una puesta en escena que busca conmover, sorprender y transformar al espectador.

🎟 Entradas disponibles en Joinnus:👉 https://www.joinnus.com/events/theater/lima-reset-un-espectaculo-inmersivo-71948