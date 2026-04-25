Funcionarios del programa Pensión 65 visitaron diversos lugares turísticos y los talleres vivenciales de artesanía y de los Saberes Productivos, espacios que la Municipalidad Distrital de Catacaos impulsa para promover la artesanía y el desarrollo de habilidades productivas.

Durante la jornada visitaron a don Pedro Lorenzo Aguirre Saucedo, un orfebre con la técnica de la filigrana; quien resaltó la valiosa labor que realiza la municipalidad, brindando oportunidades de crecimiento a los adultos mayores.

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TALLERES

Asimismo, visitaron a las artesanas dedicadas al tejido en paja toquilla, como es el caso de Isabel Fernández Chunga, quien representa el talento y la identidad cultural de la zona.

Posteriormente, los funcionarios visitaron a los alfareros en Simbilá, talentosos artesanos como don Hilario Raymundo Paz, quien expresó la gratitud por el apoyo que les brindan, resaltando el rol de la comuna en la generación de espacios que permiten a estas emprendedoras exhibir y comercializar sus productos, contribuyendo a su desarrollo económico y social.