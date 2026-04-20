Con el objetivo de potenciar el valor histórico y cultural de la región, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en alianza estratégica con DIRCETUR Piura trabajan en el proyecto de inversión pública denominado “Mejoramiento de la red de servicios turísticos públicos en la calle Comercio y el complejo arqueológico Narihualá, en el distrito de Catacaos.

Según esta entidad del Gobierno Regional, el citado proyecto tendrá un impacto muy positivo por cuanto se intervendrá el Complejo Arqueológico Narihualá para fortalecer su capacidad receptiva con mejoras en su mirador y rutas de acceso, a fin que convertirlo en un lugar más atractivo para los visitantes y turistas..

ATRACTIVOS

Asimismo, la emblemática calle Comercio -eje principal que forma parte del Camino del Inca, se le devolverá su esplendor y seguridad para que el turista goce con mejor prestancia su estadía en esta ciudad.

Ambos recursos turísticos, catalogados con jerarquía 3 en el Inventario de Recursos Nacionales, representan el motor económico para los cataquenses, y con este proyecto se verán más beneficiados y es parte de ellos también dar el mejor servicio a los visitantes.