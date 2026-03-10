La aclamada obra teatral Escenas de la vida conyugal llegará a Lima con tres funciones exclusivas protagonizadas por el actor argentino Ricardo Darín y la actriz Andrea Pietra.

Las presentaciones se realizarán los 22, 23 y 24 de abril a las 8:30 p.m. en el Auditorio del Pentagonito, uno de los escenarios culturales más importantes de la capital.

La producción llega al Perú tras más de una década de éxito en países como Argentina, Uruguay, Chile y España, donde ha logrado convocar a más de 700 mil espectadores.

Un clásico de Ingmar Bergman llevado al teatro

La obra está basada en el célebre texto del cineasta y dramaturgo sueco Ingmar Bergman, considerado uno de los autores más influyentes del siglo XX.

Bajo la dirección de Norma Aleandro, la adaptación presenta una serie de episodios que narran la historia de Juan y Mariana, una pareja que atraviesa diferentes etapas de su relación.

A través de diálogos intensos, la obra explora temas como el amor, la rutina, los conflictos emocionales y la separación, ofreciendo una mirada profunda sobre las relaciones humanas.

Una adaptación teatral centrada en la actuación

La versión teatral fue adaptada en 2018 por Federico González y Fernando Masllorens, quienes apostaron por una puesta en escena minimalista.

El montaje prioriza el texto y la interpretación de los actores, con un diseño escénico sobrio que concentra la atención en los diálogos y las emociones.

Cada escena funciona como un capítulo independiente, pero juntas construyen una narrativa que revela las complejidades de la vida en pareja.

Entradas

Las entradas para las tres funciones en Lima se encuentran disponibles a través de la plataforma Teleticket.