Para el artista plástico Ricardo Wiesse, “Ángela de los Milagros” (Editorial Clorinda), su primera novela, fue toda una experiencia de aprendizaje. “Siento que he podido juntar algunas cosas que me interesaba reunir para dar una versión propia de mi lectura histórica”, dice el escritor, que eligió a una poderosa mujer como protagonista de un apasionante relato, en el que nuestra historia va apareciendo como guía imprescindible.

Has escrito ensayos sobre el arte y su proceso creativo, e identidad, a través de la memoria familiar, ¿tu novela es una fusión de ambas ?

Es más bien una zambullida en el pasado, fantasías, donde hechos de la literatura oral no da; el edificio de la novela se ha ido dando, levantando, demoliendo y rediseñando. Así se ha ido elevando hasta alcanzar algo fluido, a pesar que ha sido bastante cortado por visiones, todo fue contribuyendo para, digamos, fluir.

¿Cómo calificarías a Ángela de los Milagros Cardona Beltrán, es una mujer o una alegoría?

Bueno, es un símbolo de todas las aspiraciones naturales de una mujer que son obtenidas por modos culturales con valores de hace dos siglos. Ella tiene también comportamiento, a veces, masculino, no, y digamos no se asusta frente a la sexualidad, por ejemplo, y eso es algo que, yo sí quiero simbolizar, en su época no era una ficción.

¿Esta novela te ha tomado seis años, has corregido y editado mucho?

Ha sido un trabajo continuo también y la he sometido al criterio de Fortunata Barrios, mi mujer, ella es escritora, y que bueno pues, tiene un juicio implacable, y que no le tiembla la mano para cortar. La novela también ha sido sometida a la lectura de nuestro amigo Juan Carlos Galdo, catedrático y escritor también.

Indispensable proceso para encontrar el rumbo.

Así he ido avanzando, pero digamos que no me ha faltado qué contar, porque la novela también es una especie de cajón de sastre, o también, un calidoscopio, donde hay muchos elementos que puede reflejar lo efímero y evasivo, que fue el siglo XIX. No sabía acerca de este periodo, y he aprendido algo sobre el asunto y he podido sacar mis conclusiones también, o sea, de cero a algo se hace muy placentero también porque he descubierto ese ocultamiento, las dificultades, el dolor del parto de la independencia, todo ese asunto.

La historia de Ángela de los Milagros va de la mano con la de nuestro país.

Claro, eso es lo que yo trato, que a través de una historia regional gane la simpatía del lector, pero lamentablemente estamos en un mundo en retroceso total. Hoy, es difícil tratar algunas cosas que llamen la atención por su belleza, nada más, y que están prácticamente perdidas en el tiempo.

¿Aún llama la atención un buen libro?

No hay nada como tener un libro en la mano, ese es un placer totalmente trabajado. Lo virtual, la pantalla es pues un reflejo confuso de la realidad, no hay escala ni profundidad y la gente lo toma por realidad, la gente no se da cuenta cuánto se ha rebajado y atrofiado.

¿Intentarás seguir en la literatura con una segunda novela?

Creo que sí, pero no tengo prisa, ni tampoco busco ponerle una larga pausa, algo iré acomodando. Me gusta ser un contador de historias, de esas historias que te salvan porque nadie las ha contado ni las ha cuidado, porque nadie les ha dado importancia.

Ricardo Wiesse

Artista plástico y escritor. Además de numerosos ensayos sobre arte, ha publicado: Wiesse, pinturas y otros ensayos (2005); Papeles del vacío: arte y paisaje en el Perú (2005); Plumas del Antisuyo: Vilcabamba, raíz y piedra (2009).entre otros.

15 de diciembre de 1954 nace en Lima, Ricardo Wiesse.

1972 ingresa a la Facultad de Arte en La Católica.

2015publica “Breve historia de Chao”.

