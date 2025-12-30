El empresario gastronómico y cocinero profesional Roberto Boyle presentó su cuento ilustrado Ignacio, el pelícano, una obra que sintetiza su filosofía de superación personal y su particular manera de entender los negocios como una experiencia integral.

El libro, ya disponible en plataformas digitales como Amazon, marca el regreso de Boyle a sus raíces artísticas y funciona como un puente entre su formación como director teatral y el desarrollo de su exitosa marca gastronómica Gour Meat.

La experiencia como eje del éxito

Boyle inició su trayectoria en el ámbito artístico en 1987 y asegura que el teatro le dejó una lección clave para el mundo empresarial: el valor no está solo en el producto, sino en la experiencia completa que se ofrece al público.

“La gente no viene a llenarse la barriga de comida. Viene, como al teatro, a vivir una experiencia total”, explica el empresario, trazando un paralelismo directo entre la escena teatral y el servicio gastronómico.

Según su enfoque, la diferencia entre vender un producto y vender una idea fue determinante para consolidar su marca. Para Boyle, la capacidad de conceptualizar es, en esencia, una habilidad comercial.

“Ignacio, el pelícano”: una fábula autobiográfica

El cuento narra la historia de un pelícano que debe construir su propio destino, una metáfora del recorrido vital y profesional del autor. Boyle reconoce que la historia refleja su propia vida, marcada por años de viajes, decisiones arriesgadas y una posterior etapa de estabilidad.

“Mi vida es un poco lo que le pasó a Ignacio: 20 años dando vueltas por el mundo, haciendo locuras, hasta que me estabilizo”, señala.

La obra reúne experiencias personales, aventuras y aprendizajes que hoy se traducen en una visión empresarial sólida.

Resiliencia, oficio y legado

Más allá de su rol como empresario, Boyle subraya su identidad como cocinero de oficio, un factor que respalda su autoridad técnica en el sector gastronómico. Ese conocimiento es la base de la calidad de Gour Meat y le ha permitido representar diversas marcas de productos cárnicos, tanto nacionales como internacionales.

El mensaje central del libro está atravesado por la resiliencia. El autor recuerda una adolescencia compleja y un grave accidente cervical que marcaron su carácter.

“Sigo con dolor. Sí me duele, pero tengo que seguir haciéndolo. Es la forma de afrontar las cosas: resuélvelas y para adelante”, afirma.

Antesala del aniversario de Gour Meat

El lanzamiento de “Ignacio, el pelícano” antecede a la campaña de prensa por el 11.º aniversario de Gour Meat, y es concebido por Boyle como una enseñanza personal y familiar.

“Es un mensaje que un padre le deja a su hijo”, resume.

Al mirar su trayectoria, concluye que cada experiencia —positiva o negativa— fue necesaria para convertirse en quien es hoy, a los 51 años.