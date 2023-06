Con una propuesta distinta, pero siempre enfocada en nuestra gente e historia, el especialista en marketing, Rolando Arellano, nos detalla una serie de sucesos reales que se mezclan con la ficción en su primera novela “El tesoro”, donde intenta responder a la pregunta: ¿Y si la historia del Perú no ha sido la que siempre hemos visto?

El texto narra la historia de un grupo de peruanos, entre ellos un migrante, un niño, un docente y otros personajes de diversas edades, quienes encuentran unos quipus que preservan la memoria de nuestro país, y con los que descubren “una historia del Perú muy distinta a la que recibimos en los colegios y les decimos a los niños”, comenta Arellano a Correo. “Es una historia mucho más positiva y llena de héroes poco reconocidos en la actual [historia]”, agrega.

¿Cómo se desarrolla la historia de nuestro país desde otra perspectiva? Se va a encontrar una historia distinta a la que siempre nos han contado. Por ejemplo, pregunto qué hubiese pasado si los españoles no nos hubiesen conquistado, una interrogante que siempre nos hacen en los colegios.

Y cuál es la respuesta...

En la novela conversamos con Francisco Pizarro, reencarnado en un profesor universitario que les dice [a sus alumnos] que imaginen que hubiese pasado si no hubiesen venido los españoles y fueran los ingleses quienes nos hubiesen conquistado. Les pregunta también si saben qué sucedió en la India, China o donde los ingleses estuvieron. Esas interrogantes vigentes hasta hoy se resuelven en la novela.

¿Crees que existen arraigos culturales negativos? A veces creemos que lo negativo es mucho más interesante o vende más que contar lo positivo. Y la razón de ser de este libro es contar todo lo real para después ponernos a discutirlo. No solo pretender seguir con las tradiciones como algunas veces hacen los historiadores.

¿Vivir de estas tradiciones no nos deja avanzar? Uno de los problemas que tenemos y por el cual muchos jóvenes quieren migrar es porque se nos cuenta siempre lo negativo de la historia. Reconocemos mucho nuestras derrotas y celebramos poco nuestros triunfos, pero debemos cambiarlo.

¿Sientes que hay poco orgullo a nuestra historia? Sí, y eso se manifiesta porque no sabemos o somos conscientes de lo bueno que tenemos, y eso parte de nuestra historia como país. Por ello, en “El tesoro”, unos jóvenes van descubriendo sucesos a través de unos quipus que revelan las huellas de una historia que saben que existe, pero no se cuenta.

¿Qué debemos hacer para conocer más sobre este otro lado de nuestra historia? Debemos empezar a pensar en la historia del Perú que queremos que nuestros hijos conozcan y recuerden. Estoy seguro de que sería completamente distinto si reconocemos las cosas que ganamos. Por ejemplo, recordar más la batalla de Tarapacá que sí ganamos con un gran héroe como lo fue Andrés Abelino Cáceres o conocer y celebrar más a doña Tomasa Tito Condemayta, precursora de la Independencia del Perú.

¿Qué pretende con la publicación de “El tesoro”? Que empecemos a dudar de todo lo que ya se nos ha contado, que empecemos a ver nuestra historia gloriosa. Sé que eso toma tiempo, pero empecemos a dudar sobre la historia para ver si es cierto o no. A diferencia de mis otros libros, esta novela pretende poner en evidencia que no vamos a cambiar como país si es que no cambiamos la mentalidad de los jóvenes, pues el futuro viene con ellos.