Hace unos días, compartí una mesa de presentación con el maestro Saniel Lozano Alvarado. Me entusiasmó su profunda convicción sobre el florecimiento literario en nuestra región. Para él “la región La Libertad constituye uno de los espacios privilegiados que ha aportado a la literatura con notables escritores en los principales géneros, especialmente en la narración”.

Si uno repasa la obra de grandes escritores como César Vallejo, Ciro Alegría, Luis Valle Goicochea, José Watanabe, Alejandro Romualdo, Arturo Corcuera, Eduardo González Viaña, etc., no puede más que confirmar lo dicho por el maestro Lozano Alvarado. No obstante, la literatura que germina y florece incansablemente en estos lares no se reduce a las obras de estos destacados poetas y narradores.

Meritorias publicaciones

Particularmente durante esta última década, nuestra literatura se ha robustecido aun más y se ha construido sus propios espacios. Muestra de ello es, por ejemplo, la reciente publicación del Plan Lector Infantil o Plan Lector Popular para Primaria, una extraordinaria colección trabajada por el escritor y editor Carlos Santa María.

Esta provechosa colección reúne la obra poética y narrativa de notables escritores y escritoras como Jorge Barboza, Dina Sánchez Baca, Leonela Rojas, Gloria Portugal, Jorge Díaz Herrera, Carlos Sánchez Vega, Miguel Arbildo, Josué Vallejos, Ángel Gavidia, Danilo Sánchez Lihón, Esteban Meza y Enrique Carbajal.

Con la misma valía, pero en modo de antología popular, hace unos meses se ha publicado un estupendo libro titulado RONDA INFANTIL DE LA LIBERTAD. Jorge Tume Quiroga, responsable de la selección y edición, ha realizado un meritorio trabajo que hace de este libro un plausible recurso estético y formativo para quienes lo lean.

Ronda Infantil (antología). “Ronda Infantil de La Libertad” inicia con un sabroso cuento de Ciro Alegría. ¿Quién no recuerda aquella historia en la que el conejo burla reiteradamente al zorro? Este es un cuento para deleitarse y, al mismo tiempo, para ponerse a pensar en la honestidad de los compromisos, en la autenticidad de los comportamientos, en la esencia de los estereotipos y en muchos otros asuntos de la vida diaria.

Le sigue al cuento anterior, una tierna y fantástica historia denominada “El ángel”, del escritor Arturo Corcuera. Este relato nos envuelve de amor y nos ilustra sobre cómo afrontar la muerte de los seres queridos.

Continúa el libro con dos dulces y aleccionadoras historias sobre la conexión afectiva entre los seres humanos y los animales, “Don Manuel y su amigo Campeón, de Jorge Díaz Herrera y “El más extraño juego”, de Julio Garrido Malaver, son dos magníficas muestras de ello.

José Watanabe no podía quedarse atrás y nos regala “El ‘canarigallo’ que escapó”, una hilarante y ocurrente historia que nos pone el mundo de vuelta y media. La escritora María Elisa (Maruja) Tafur, por su parte, nos ofrece “Contienda en el ruedo. Bengala vs Diablo”. Este es un cuento que nos enseña el valor del amor en el ocaso de la vida y el de seriedad con la que siempre debe tomarse al contendor. A veces los animales representan mejor ambos aprendizajes.

Maravillosos cuentos

Completan el libro los siguientes cuentos: “Carlos”, del reconocido escritor chepenano Eduardo González Viaña; “Filomena Mariposa”, de la maestra Dina Amada Sánchez Baca; “El espantapájaro que habita en el paraíso de los pájaros”, de Danilo Sánchez Lihón; “El profesor que parecía alumno”, de Saniel Lozano Alvarado; “Mi barco hundido”, de Jorge Barboza; “Cuatro”, de Ángel Gavidia; “Goyito”, de Noemí Arana; “Hoy estarás conmigo en el paraíso”, de Bethoven Medina; y “El gato pelado”, de Gerson Ramírez.

Todas son obras extraordinarias. Son cuentos creados con la maestría de quien conoce el oficio, pero al mismo tiempo con el alma y con la convicción de quien sueña con una sociedad más libre, más amorosa, más justa, más humana.

Se trata de relatos breves, muy bien seleccionados, con un criterio literario y pedagógico. ¡Y, sobre todo, diseñados y editados con el cuidado que merece toda obra hecha con el ideal, el cariño y el compromiso profesional que merecen los niños!

Su valor formativo

Desde mi modesta apreciación, “Ronda Infantil de La Libertad” es un libro que ha sido trabajado cuidadosa y responsablemente por Jorge Tume Quiroga. Por ello, constituye en sí mismo una valiosa propuesta formativa. Maestros, niños y padres de familia no solo se deleitarán con las fascinantes historias, sino que en cada una de ellas descubrirán genuinas y creativas oportunidades de aprendizaje.

Como el mismo Jorge Tume lo señala, “estos cuentos narrados con maestría hacen volar nuestra imaginación y estimulan la práctica de valores como el respeto a las diferencias, el valor de la empatía y la solidaridad”.

Si bien se trata de una edición popular, para nada pierde calidad en el cuidado lingüístico, ni en la composición material, ni en la inclusión de coloridas y pertinentes ilustraciones. Es la calidad de las historias seleccionadas y la calidad del trabajo editorial lo que le da mérito a este libro y, por ende, lo convierte en un recurso de impostergable lectura.