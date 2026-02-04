Ante un escenario electoral con 36 candidatos presidenciales, Rosa María Cifuentes y su nuevo libro “Detrás de los rostros al poder” (Editorial Planeta), llega en un momento crucial para analizar al detalle a los aspirantes al cargo más importante del país. Mediante disciplinas como la morfopsicología, la grafología y la astrología, la magister en Periodismo e investigadora, nos explica que estas herramientas permiten identificar rasgos de personalidad ocultos, tendencias a la mentira o aptitudes de liderazgo que el discurso verbal suele omitir.

“Puedes percibir mediante el lenguaje no verbal cuando un candidato te está mintiendo; verás como cierra la boca, los ojos, o se lleva la mano al cabello. El libro tiene una parte teórica muy potente donde también le enseño al lector a poder interpretar características de los rostros de las personas que las pueden aplicar a los candidatos”, dice Cifuentes.

¿Eres una profesional que ha realizado un análisis de los candidatos a través de diversas disciplinas, has sido estrictamente objetiva?

No conozco personalmente a ningún candidato, al único que conozco es a Carlos Álvarez porque lo he visto en un show, pero hasta allí nomás. Con decirte que, para analizarlos, he tenido que grabar los discursos de todos los candidatos cada vez que se presentan. Fue todo un trabajo conseguir las firmas para estudiar sus letras y mucho más buscar sus fechas y horas de nacimiento para sus cartas astrales.

Siempre nos quejamos de que no sabemos elegir bien, ¿cómo nos podemos dar cuenta que un candidato nos está mintiendo?

Nos vamos a dar cuenta que nos están mintiendo porque en un medio de comunicación sobre un tema dicen una cosa y en otro dan otro discurso, pero en el lenguaje no verbal, por ejemplo, hay gestos delatores. Cuando le preguntas a un candidato si ha tenido un vínculo con determinado personaje vinculado a la corrupción y comienzan a frotarse las manos, tocarse la frente o taparse la boca.

¿Cómo es un candidato inseguro?

Un candidato que no confía en lo que sabe, y que sobre todo tiene mucho miedo a la autoridad y al conflicto, en una entrevista se encoge en el asiento, encoge el cuello. Esas características la tienen las personas que tienen baja autoestima, que no creen en sí mismos.

"Una persona es un conjunto; es lo que dice, lo que hace, cómo lo hace y cómo lo presenta", dice la autora de "Detrás de los rostros al poder"..

Un candidato como Carlos Álvarez, un artista que tiene oficio en su relación con el público, ¿cuál es su flaqueza?

Álvarez es un duro crítico de los políticos desde sus redes sociales, eufórico, visceral, que cuando algo le indigna mira a la cámara directo y real. Donde Carlos tiene una debilidad y puede perder votos, es en el momento de la sustentación de su programa de gobierno, porque como no ha estado en gestión pública, yo noto vacíos. Evidentemente eso le podría pasar factura.

Te aventurarías a decir en quién podemos confiar y en quién no en estas elecciones.

Estoy gratamente sorprendida con algunas cartas astrales y espantada con otras, creo que la representación de la izquierda que incluyo en el libro realmente es de terror. Me preocupa el hecho de que la izquierda se mueva solamente para llegar a la presidencia para sacar a Castillo y poder ayudar a Cerrón. López Chau tiene una forma de caminar arrogante, déspota por momentos y Atencio es muy belicoso.

¿Qué encontraremos en Detrás de los rostros al poder?

Aprenderemos a escuchar un discurso sin pasión, con frialdad, aprenderemos a observar y conocer mejor el lenguaje corporal. A través de la firma, podremos develar lo que en el futuro puede pasar con los candidatos y finalmente entenderemos que una persona es un conjunto; es lo que dice, lo que hace, cómo lo hace y cómo lo presenta.