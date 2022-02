A Rosa María Santisteban sus padres la miraban con el ceño fruncido cada vez que les revelaba su deseo de dedicarse al cine. Ambos, dedicados al ámbito financiero, no querían para su hija un futuro inestable y le aconsejaban que estudiara Derecho Corporativo y se olvidara de esos sueños que apuntaban a Hollywood. Pero como la vida siempre reserva extraños caminos, hoy a sus 28 años, convertida en una destacada cineasta, estrena su ópera prima el 10 de marzo en las salas locales: la película “¿Quién dijo Detox?”.

“Recuerdo que tenía 17 años y debía tomar una decisión. Lo que me hizo elegir la carrera de cine fue que un día me pregunté: ¿Qué pasa si tengo 40 años y me va increíble como abogada, pero me pregunto qué hubiera sucedido si estudiaba cine? Eso no me lo perdonaría nunca. Fue así que me decidí por el cine, y bueno, no ha sido nada fácil, pero es mi pasión”, dice la directora.

Cómo llega ¿”Quién dijo Detox”?, tu ópera prima.

Luego de terminar mi carrera acá en la Escuela Peruana de la Industria Cinematográfica (EPIC) me fui a Nueva York a estudiar guion y de ahí trabajé en la OEA en Washington DC. Luego de regresar al Perú, antes de la pandemia, me propuse contactar con gente del medio y un amigo me consigue el mail de la productora Tondero y les escribí presentándome.

¿Pero ya tenías una propuesta concreta?

Primero fui a una entrevista y me dijeron que les avise cuando tuviera ya algo estructurado. Yo estaba trabajando en un guion nada comercial, un drama, pero vino la pandemia y se me ocurre otra idea que tenía que ver con el hábito de ir al gimnasio que practicaba seguido. Allí también tenía mi grupo de amigos de spinning y baile, con los cuales tomaba café previo o después de clases. Era como terapia.

Pusiste manos a la obra...

Se me ocurrió una trama ambientada en el gimnasio. Iba a ser originalmente una serie, pero luego la desarrollé como una película y presenté la idea y les gustó. La comenzamos a desarrollar desde febrero del año pasado y a mediados de año arrancamos el rodaje.

¿Las mujeres en la industria cinematográfica local han avanzando?

Una igualdad total no, porque todavía se ve mucha minoría en los sets donde la mayoría son hombres. Mujeres puedes ver en peinado, maquillaje y dirección de arte.

¿No confían en el talento de las mujeres?

En mi caso, yo era nueva y habrían dicho ¡esta mujer de dónde salió! Pero sí sentí que confiaban en mí, depende de qué tanta seguridad quieras proyectar y qué tanto creas en tu proyecto. De hecho me gustaría ver a más mujeres en todas las áreas. Eso lo vi aquí en el rodaje de Transformers.

¿Cómo llegas a trabajar en esa película?

Cuando me entero que vendrían a filmar aquí, consigo el correo del equipo de producción, y envío mails, no uno, varios, y no me contestaron hasta el día de mi cumpleaños. Después de varias entrevistas, pruebas, y la seguridad de poder trabajar en inglés, les gustó mi perfil y me dijeron que iba a trabajar directamente con los productores, o sea con los dueños de toda la franquicia de Transformers .

¿Cuánto tiempo te quedaste?

Estuve un mes y medio trabajando entre Cusco, Machu Picchu y Tarapoto. Fue fuertísimo, pero una gran experiencia.

¿Y qué has sacado como experiencia de una producción de ese nivel?

Primero, no es que aquí no sean profesionales, pero el modo de trabajar de ellos es como una fábrica. Es alucinante, y la confianza que se tienen el uno al otro es como decir no me tengo que preocupar. Tuve la gran oportunidad de trabajar con los productores, de ser la asistente local, pero también pude conocer al mismo director de fotografía. Creo que como industria, los peruanos tenemos que confiar más en nosotros y en nuestras capacidades para poder crecer y desarrollarnos.

ROSA MARÍA SANSTISTEBAN

Directora, guionista y productora de cine y TV. Egresada de la Escuela Peruana de la Industria Cinematográfica (EPIC). Luego siguió un conservatorio de Screenwriting en New York Film Academy (Nueva York, 2017).