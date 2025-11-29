La cineasta y antropóloga visual Vania Milanovitch presenta su primer largometraje documental, “Ruta Madre: los caminos de la ayahuasca”, una exploración cinematográfica que aborda los trayectos materiales, simbólicos y espirituales que la planta madre recorre en la Amazonía peruana. Filmada en Iquitos, la obra entrelaza las vidas de quienes cultivan, preparan, comercializan y consumen la ayahuasca, revelando la profunda relación entre comunidades, saberes y prácticas ancestrales.

El documental tendrá su estreno nacional en Iquitos el 5 y 6 de diciembre, previo a sus funciones en Lima el 11 y 13 de diciembre, y posteriormente circulará por otras regiones del país en una ruta de exhibiciones entre diciembre y febrero.

Una mirada íntima sobre la planta madre

“La ayahuasca es una planta con madre, como dicen en muchas comunidades. En esta película busco comprender las rutas que atraviesa —desde la selva misma hasta el interior de las personas—, para entender cómo se transforma junto con quienes la toman, preparan y distribuyen”, explica Milanovitch.

“Ruta Madre” propone un retrato múltiple de la ayahuasca: como sustancia sagrada, como producto en circulación y como reflejo de la cosmovisión amazónica. La película presenta dos rutas narrativas:

La local , representada por Doroteo , agricultor y chamán vegetalista, y Lita , comerciante de plantas medicinales.

, representada por , agricultor y chamán vegetalista, y , comerciante de plantas medicinales. La vinculada al turismo espiritual, a través de Abraham, Elizabeth y Jhonny, quienes responden a la demanda internacional por ceremonias con ayahuasca.

Un lenguaje cinematográfico que combina observación y experimentación

Milanovitch desarrolla un lenguaje visual que fusiona cine directo, recursos experimentales y una mirada antropológica, con énfasis en la observación paciente y la construcción de imágenes contemplativas. La directora busca que la cámara descubra texturas, formas y recorridos que hagan visibles —y sensibles— los caminos de la liana.

El documental, fruto de dos años de investigación, retrata con respeto y sutileza la vida cotidiana de las personas en la selva, dejando que los personajes fluyan en sus espacios y ritmos naturales.

Ruta de estrenos en Perú

Iquitos

Viernes 5 de diciembre – Cine Manguaré

– Cine Manguaré Sábado 6 de diciembre – Sala del Vicariato

Lima

Jueves 11 de diciembre – Sala Armando Robles Godoy, Ministerio de Cultura

– Sala Armando Robles Godoy, Ministerio de Cultura Sábado 13 de diciembre

Trujillo

18 de diciembre – Cine Chimú

Arequipa

26 de diciembre – Cine Umbral

Cusco

Viernes 9 de enero – Xapiri Ground

– Xapiri Ground Sábado 10 de enero – Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco

Puno

Sábado 17 de enero – Cine Layqa

Lima

Sábado 24 de enero – El Galpón Espacio

– El Galpón Espacio Domingo 25 de enero – Casa de la Literatura

Piura