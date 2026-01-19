La Municipalidad de San Isidro, en alianza con el Ministerio de Cultura, anunció el lanzamiento del programa de cine nacional “Butacas Abiertas”, una iniciativa que busca acercar al público a producciones peruanas contemporáneas mediante funciones gratuitas.

Las proyecciones se realizarán en el Centro Cultural El Olivar, y se extenderán desde el martes 20 de enero hasta el 12 de mayo, con exhibiciones todos los martes a las 7:00 p. m.

Lanzamiento oficial con autoridades

La inauguración del ciclo se llevará a cabo este martes 20 de enero a las 7:00 p. m. y contará con la participación del ministro de Cultura, Alfredo Luna Briceño, la alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga Torrejón, y la gerente de Educación, Cultura y Turismo, Kattya Reátegui Arcos.

Las autoridades destacarán el rol del cine como una herramienta para fortalecer la identidad cultural, la memoria colectiva y el acceso democrático a la cultura.

Cartelera con 16 películas peruanas

El programa contempla la proyección de 16 películas peruanas, entre ellas títulos reconocidos como Un mundo para Julius, Wiñaypacha, Chicama, Viejos amigos, Climas y Viaje a Tombuctú, además de otras producciones que reflejan la diversidad temática y estética del cine nacional.

Todas las funciones serán de ingreso libre, hasta completar el aforo del auditorio.

Función inaugural con “Un mundo para Julius”

La primera proyección estará dedicada a Un mundo para Julius, adaptación cinematográfica de la novela de Alfredo Bryce Echenique. La película incluye locaciones emblemáticas del distrito, como el Hotel Country Club Lima, reforzando el vínculo entre el cine nacional y el patrimonio urbano.

La directora de la cinta, Rossana Díaz Costa, estará presente en la inauguración y recibirá un reconocimiento especial por su aporte al cine peruano.

Cultura, identidad y encuentro ciudadano

Con “Butacas Abiertas”, la Municipalidad de San Isidro y el Ministerio de Cultura buscan consolidar un espacio de encuentro ciudadano en torno al cine, promoviendo el acceso gratuito a producciones nacionales y poniendo en valor la riqueza y diversidad del audiovisual peruano.