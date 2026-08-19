El escritor ecuatoriano Santiago Toral Reyes se presentó en el stand de Ecuador en la FIL Lima 2026, donde compartió con el público sus dos primeras novelas: “Del mar viene” y “Cuando se fueron las libélulas”.

El autor, que también se desempeña como editor y docente, aprovechó su paso por la feria para conversar con los asistentes sobre ambas historias.

“Del mar viene” sigue a Nina, una actriz noruega radicada en Guayaquil que, cerca de los cuarenta años, atraviesa un embarazo de riesgo. Tras el nacimiento de su hija Leona, la familia se traslada a una casa de playa donde queda confinada por la pandemia de covid-19, mientras Nina empieza a percibir algo inquietante en la mirada de la bebé que le impide construir un vínculo afectivo con ella.

“Cuando se fueron las libélulas” cuenta la historia de Mateo, un profesor de biología divorciado que ha vuelto a casa de sus padres mientras busca estabilidad económica. Entre las visitas a su pequeño hijo y una nueva relación sentimental, Mateo carga con un extraño síndrome: siempre está presente cuando alguien muere, acompañado por libélulas que actúan como una suerte de emisarias del más allá.

Ambas novelas ya se encuentran disponibles para el público lector y forman parte del debut narrativo de Toral Reyes, quien hasta ahora era conocido principalmente por su trabajo como editor y gestor cultural en Ecuador.