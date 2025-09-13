En la galería de la Alianza Francesa fue inaugurada la exposición individual del artista visual Humberto Saldarriaga titulada “HS 15”, la misma que estará abierta al público hasta el día 3 de octubre.

La muestra es motivo de celebración por los 15 años de exploración pictórica en los que Saldarriaga ha construido un lenguaje visual propio, marcado por la figuración, el automatismo, el neo figurativismo, el art brut y una profunda conexión con el arte urbano.

PUEDES VER: Proyecto audiovisual con arte y cultura presenta Hernán Pauta

CREATIVO

Su obra se caracteriza por una audaz experimentación cromática, el uso expresivo de la línea y una carga emocional que trasciende la forma y que el público podrá apreciar en la selección de piezas que resumen su proceso creativo desde sus inicios hasta el presente.

En ese sentido, se observarán trabajos muy interesantes hechos en acrílico, en óleo pastel, en ilustraciones digitales y fotografía. Ha desarrollado una trayectoria artística independiente, al margen de tendencias dominantes.

No se trata solo de una retrospectiva, sino de una afirmación pictórica en constante movimiento, donde lo gestual, lo espontáneo y lo visceral se funden para revelar una mirada honesta y libre de artificios.