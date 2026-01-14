Del 14 al 25 de enero la Especialidad de Creación y Producción Escénica de la Facultad de Artes Escénicas (FARES) de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en coproducción con el Centro Cultural PUCP, presentará la vigesimoquinta edición del Festival Saliendo de la Caja con diversas propuestas escénicas innovadoras.

En esta edición 2026, la programación está compuesta por propuestas innovadoras de creadores-investigadores emergentes en las disciplinas de teatro, danza, música así como de creación y producción escénica. El Festival pretende ser una plataforma para que los futuros artistas peruanos puedan mostrar su talento, exploren temas de identidad, memoria y cambio social, y se transformen a sí mismos y al público a través de sus creaciones.

El calendario contempla un abanico de actividades como son la experiencia sonora, concierto, performance, obras de teatro para todo público, y el segmento -de acceso gratuito- Bitácora: Ciclo de conferencias performáticas.

El Festival Saliendo de la Caja cumple 25 años expandiendo la escena. Todos estos años se ha caracterizado no solo por ser plataforma de artistas emergentes sino también por dar el espacio a futuros gestores y productores de artes escénicas que enriquecerán el sector cultural. Por eso, la temática de este año toma la forma de luz colectiva que atraviesa generaciones, memorias y futuros posibles. En sus bodas de plata, celebran un cuarto de siglo de creación, memoria y resistencia.

Por primera vez en el recorrido del Festival, la programación se llevará a cabo en el Teatro de la Alianza Francesa en Miraflores donde se realizará la función de la comedia familiar La Farsa de Pathelin, bajo la dirección de Claudia Pascal.

OBRAS

Cadáveres Futuros/ Dirección y dramaturgia: Diana Cornetero

En un mundo devastado por incendios y escasez de agua, la humanidad enfrenta su extinción. Los cuerpos se usan como materia de experimentación para intentar prolongar la especie. Aliso, Puya, Zamia y Carzo llegarán a una casa refugio en medio del caos. Allí conviven recuerdos, miedos y deseos que revelarán tensiones ocultas. Lo que parece un resguardo despierta sospechas sobre un sistema encubierto. En escena: Norma Venegas, Santiago Montoya, Inés Arroyo y Simón Vásquez de Velasco. Apto para mayores de 16 años

Fechas: jueves 15 y viernes 16 de enero, 8:00 p.m.

Meloramas del corazón/ Dirección y composición: María Jesús Hinostroza Santana

Instalación Sonora Escénica. La puesta inicia con la interacción con el público a través de una degustación de aromas de recursos naturales selváticos, para luego realizar un viaje de cuatro cuadros escénicos sonoros (Amor, Paz, Tristeza y Cambio) que transforman los sonidos, ruidos y silencios en paisajes sonoros emocionales evocando una selva que abraza, amenaza, llora y calla. Este recorrido invita a un viaje sonoro al espectador, desde la contemplación de múltiples paisajes sonoros hasta culminar en el reconocimiento de la fragilidad y destrucción de la selva y todo lo que la

habita. En escena: Marcelo Cuadros Huarcaya, Franzia Inocente y Jimena Donayre. Apta para un público desde los 14 años.

Fecha: sábado 17 de enero, 4:00 p.m. y 8:00 p.m.

YAWAR QAYANI (Cuando la sangre llama)/ Dramaturgia y dirección: Luisa Guerrero Pajares

Obra teatral que celebra una iniciación: una joven mujer se adentra en el mundo de la Danza de las Tijeras, una práctica ancestral hegemónicamente masculina. Ese tránsito se convierte en un ritual de sangre, memoria y resistencia donde lo femenino levanta las tijeras para reescribir su historia. En escena: Isabel de la Cruz Lapa (La Peruanita) y Daniela Hudtwalcker (Asirisonqo).

Fecha: domingo 18 de enero, 4:00 p.m. y 8:00 p.m.

Cuerpos Marrones en resistencia/ dirección y dramaturgia: Lucero Calderón

Performance. Un cuerpo atraviesa transformaciones y se convierte en medio de resistencia de los territorios heridos por el extractivismo minero. Guiado por la cosmovisión andina, se desplazará inicialmente en un tránsito de hibridación y animalidad, hasta encarnar en un ser mitológico ancestral. Este recorrido culminará con una ceremonia de regocijo y gozo: un acto sagrado donde lo festivo y lo espiritual se entrelazan como ofrenda viva. En escena: Lucero Calderón, Flavio Pineda y Wedner Velásquez. Apto para mayores de 16 años (se recomienda la compañía de un adulto en caso de menores de edad ).

Fechas: martes 20 y miércoles 21 de enero, 8:00 p.m.

La propuesta escénica es un tránsito a través de cinco historias que recorre distintas eras de la humanidad: desde el fuego robado por Prometeo hasta el renacimiento del cuerpo y el brillo futuro de la tecnología. Cinco relatos que encarnan una transformación —ideal y física— que reescribe la forma de ser y de habitar el mundo. En ese paso entre mito y artificio, la obra imagina un futuro alterno donde los cuerpos inventan, por fin, su propia manera de existir. En escena: Fiorella Bastidas, Matias Dextre, Ritzia Landauro, Rafaela Prado e Inés Arroyo. Apta para mayores de 18 años

Fechas: jueves 22 y viernes 23 de enero, 8:00 p.m.

Tsurukame/ Dirección: Majo Vargas Hoshi

Tsurukame (grulla y tortuga) es una obra teatral que explora la búsqueda de identidad entre el pasado y el presente, lo propio y lo ajeno. Inspirada en el Eisa okinawense y la expresión del cuerpo contemporáneo la obra revela cómo, aún cuando intentamos escapar o reinventarnos, seguimos habitando las huellas de nuestra historia. Dos cuerpos se enfrentan a su reflejo y su contexto, descubriendo que toda transformación implica memoria, pérdida y encuentro. Interpretación: Paul Lazo Landauro y Majo Vargas Hoshi. Apta para mayores de 18 años.

Fechas: sábado 24 de enero 8:00 p.m. y domingo 25 de enero, 4:00 p.m.