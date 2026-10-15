La Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de la Gerencia de Cultura, realizará la Feria Metropolitana del Libro “Lima Lee 2026”, del 16 al 25 de octubre, en el Museo Metropolitano de Lima. La feria se desarrollará de 11:00 a. m. a 9:00 p. m., con ingreso libre, y ofrecerá durante sus diez días de programación más de 70 actividades dirigidas a público de todas las edades.

La propuesta incluye conversatorios y encuentros con autores, presentaciones de novedades literarias, talleres, cuentacuentos, recitales de poesía y presentaciones musicales, convirtiendo al Museo Metropolitano en un espacio de encuentro entre la lectura y la cultura.

La feria contará con 43 stands en los que participarán reconocidas editoriales, librerías e instituciones académicas, muchas de ellas seleccionadas mediante concurso público.

Los visitantes podrán conocer y adquirir diversas publicaciones, acercarse a autores y descubrir nuevas propuestas del sector editorial. De esta manera, “Lima Lee 2026” busca generar un espacio de encuentro entre lectores, escritores y otros actores vinculados con el mundo del libro.

A través de esta iniciativa, la Municipalidad Metropolitana de Lima reafirma su compromiso con la promoción del libro y el fomento del hábito de la lectura, acercando las publicaciones de libros y los autores con la ciudadanía en un espacio público y de acceso gratuito. En ese sentido, el Museo Metropolitano de Lima se convertirá durante estos días en un punto de encuentro para compartir historias, conocimientos y diversas expresiones culturales.