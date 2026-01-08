La obra Se nace dos veces regresa a escena impulsada por la buena acogida del público en sus funciones de julio. La temporada será breve: seis funciones los días 22, 23, 24, 29, 30 y 31 de enero, en el Teatro Racional, espacio emblemático que reabrió sus puertas en 2025.
La puesta en escena cuenta con dramaturgia y dirección de Mariana de Althaus, y forma parte de una propuesta de teatro testimonial, centrada en la memoria, el cuerpo y la palabra como herramientas de reconstrucción y resistencia.
Teatro testimonial y creación colectiva
Se nace dos veces nace como resultado del primer taller montaje de teatro testimonial dirigido por De Althaus. La dramaturgia fue desarrollada a partir de textos seleccionados para el taller, profundizados luego mediante entrevistas y un proceso de edición que buscó resonancias entre las distintas historias.
Más que un elenco tradicional, la obra reúne a personas que comparten escena desde la experiencia y la escucha mutua. A lo largo de dos meses de ensayos, el grupo construyó una puesta íntima y colectiva, donde los testimonios personales se transforman en presencia escénica.
Historias reales, preguntas universales
La obra aborda vivencias que atraviesan momentos límite de la vida:
- una mujer que enfrenta la muerte durante un parto traumático,
- un joven cuya vida cambia tras una agresión física,
- procesos de recuperación luego de la adicción,
- el duelo por la pérdida temprana de una madre,
- la búsqueda de identidad marcada por la soledad y el sufrimiento.
A partir de estos relatos, la puesta plantea preguntas centrales: ¿cómo nos configuran las heridas que sufrimos? ¿de dónde surge la fuerza para volver a empezar cuando parece que todo se ha perdido?
El testimonio como acto escénico y político
“Contar no es solo recordar: es reescribir”, señala Mariana de Althaus sobre la obra. Para la directora, el acto de narrar desde la experiencia es también una forma de resistencia, cuidado y supervivencia colectiva. En escena, el relato individual se vuelve espejo del otro y se transforma en un gesto compartido.
Lo que emerge, según la propuesta, no es solo una obra teatral, sino una experiencia comunitaria donde el dolor se resignifica a través de la palabra y el acompañamiento.
Elenco y equipo artístico
El elenco está conformado por:
- Rodrigo Ahumada
- Lucía Brozovich
- Verony Centeno
- Vanessa Demichelli
- Angelina Ferrero
- César Rodrigo Vargas
- Jorge Villanueva
La dirección está a cargo de Mariana de Althaus.
Redes del proyecto: @teatrotestimonialpe
Datos clave
- 🎭 Obra: Se nace dos veces
- 👩🎨 Dirección y dramaturgia: Mariana de Althaus
- 📍 Lugar: Teatro Racional, Barranco
- 📅 Funciones: 22, 23, 24, 29, 30 y 31 de enero
- ⏰ Hora: 8:00 p. m.
- 🎟️ Entradas: General: S/ 45, estudiantes, jubilados y CONADIS: S/ 35. Preventa: S/ 30 (hasta el 31 de diciembre)
- 📲 Informes y reservas: WhatsApp 949 207 010