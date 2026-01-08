La obra Se nace dos veces regresa a escena impulsada por la buena acogida del público en sus funciones de julio. La temporada será breve: seis funciones los días 22, 23, 24, 29, 30 y 31 de enero, en el Teatro Racional, espacio emblemático que reabrió sus puertas en 2025.

La puesta en escena cuenta con dramaturgia y dirección de Mariana de Althaus, y forma parte de una propuesta de teatro testimonial, centrada en la memoria, el cuerpo y la palabra como herramientas de reconstrucción y resistencia.

Teatro testimonial y creación colectiva

Se nace dos veces nace como resultado del primer taller montaje de teatro testimonial dirigido por De Althaus. La dramaturgia fue desarrollada a partir de textos seleccionados para el taller, profundizados luego mediante entrevistas y un proceso de edición que buscó resonancias entre las distintas historias.

Más que un elenco tradicional, la obra reúne a personas que comparten escena desde la experiencia y la escucha mutua. A lo largo de dos meses de ensayos, el grupo construyó una puesta íntima y colectiva, donde los testimonios personales se transforman en presencia escénica.

Historias reales, preguntas universales

La obra aborda vivencias que atraviesan momentos límite de la vida:

una mujer que enfrenta la muerte durante un parto traumático,

un joven cuya vida cambia tras una agresión física,

procesos de recuperación luego de la adicción,

el duelo por la pérdida temprana de una madre,

la búsqueda de identidad marcada por la soledad y el sufrimiento.

A partir de estos relatos, la puesta plantea preguntas centrales: ¿cómo nos configuran las heridas que sufrimos? ¿de dónde surge la fuerza para volver a empezar cuando parece que todo se ha perdido?

El testimonio como acto escénico y político

“Contar no es solo recordar: es reescribir”, señala Mariana de Althaus sobre la obra. Para la directora, el acto de narrar desde la experiencia es también una forma de resistencia, cuidado y supervivencia colectiva. En escena, el relato individual se vuelve espejo del otro y se transforma en un gesto compartido.

Lo que emerge, según la propuesta, no es solo una obra teatral, sino una experiencia comunitaria donde el dolor se resignifica a través de la palabra y el acompañamiento.

Elenco y equipo artístico

El elenco está conformado por:

Rodrigo Ahumada

Lucía Brozovich

Verony Centeno

Vanessa Demichelli

Angelina Ferrero

César Rodrigo Vargas

Jorge Villanueva

La dirección está a cargo de Mariana de Althaus.

Redes del proyecto: @teatrotestimonialpe

Datos clave