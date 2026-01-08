Tras una exitosa presentación en julio, la propuesta de teatro testimonial retorna con historias reales sobre memoria, heridas y reconstrucción personal.
Tras una exitosa presentación en julio, la propuesta de teatro testimonial retorna con historias reales sobre memoria, heridas y reconstrucción personal.

La obra Se nace dos veces regresa a escena impulsada por la buena acogida del público en sus funciones de julio. La temporada será breve: seis funciones los días 22, 23, 24, 29, 30 y 31 de enero, en el Teatro Racional, espacio emblemático que reabrió sus puertas en 2025.

La puesta en escena cuenta con dramaturgia y dirección de Mariana de Althaus, y forma parte de una propuesta de teatro testimonial, centrada en la memoria, el cuerpo y la palabra como herramientas de reconstrucción y resistencia.

Teatro testimonial y creación colectiva

Se nace dos veces nace como resultado del primer taller montaje de teatro testimonial dirigido por De Althaus. La dramaturgia fue desarrollada a partir de textos seleccionados para el taller, profundizados luego mediante entrevistas y un proceso de edición que buscó resonancias entre las distintas historias.

Más que un elenco tradicional, la obra reúne a personas que comparten escena desde la experiencia y la escucha mutua. A lo largo de dos meses de ensayos, el grupo construyó una puesta íntima y colectiva, donde los testimonios personales se transforman en presencia escénica.

Historias reales, preguntas universales

La obra aborda vivencias que atraviesan momentos límite de la vida:

  • una mujer que enfrenta la muerte durante un parto traumático,
  • un joven cuya vida cambia tras una agresión física,
  • procesos de recuperación luego de la adicción,
  • el duelo por la pérdida temprana de una madre,
  • la búsqueda de identidad marcada por la soledad y el sufrimiento.

A partir de estos relatos, la puesta plantea preguntas centrales: ¿cómo nos configuran las heridas que sufrimos? ¿de dónde surge la fuerza para volver a empezar cuando parece que todo se ha perdido?

El testimonio como acto escénico y político

“Contar no es solo recordar: es reescribir”, señala Mariana de Althaus sobre la obra. Para la directora, el acto de narrar desde la experiencia es también una forma de resistencia, cuidado y supervivencia colectiva. En escena, el relato individual se vuelve espejo del otro y se transforma en un gesto compartido.

Lo que emerge, según la propuesta, no es solo una obra teatral, sino una experiencia comunitaria donde el dolor se resignifica a través de la palabra y el acompañamiento.

Elenco y equipo artístico

El elenco está conformado por:

  • Rodrigo Ahumada
  • Lucía Brozovich
  • Verony Centeno
  • Vanessa Demichelli
  • Angelina Ferrero
  • César Rodrigo Vargas
  • Jorge Villanueva

La dirección está a cargo de Mariana de Althaus.

Redes del proyecto: @teatrotestimonialpe

Datos clave

  • 🎭 Obra: Se nace dos veces
  • 👩‍🎨 Dirección y dramaturgia: Mariana de Althaus
  • 📍 Lugar: Teatro Racional, Barranco
  • 📅 Funciones: 22, 23, 24, 29, 30 y 31 de enero
  • Hora: 8:00 p. m.
  • 🎟️ Entradas: General: S/ 45, estudiantes, jubilados y CONADIS: S/ 35. Preventa: S/ 30 (hasta el 31 de diciembre)
  • 📲 Informes y reservas: WhatsApp 949 207 010

