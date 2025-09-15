El mar como territorio emocional, simbólico y ecológico es el núcleo de “Seascape of Belonging: sentido de pertenencia con el territorio marino”, primera exposición curada por Angélica Ruiz Blas en Ruvic Studio & Galería, bajo la dirección de la artista y gestora cultural Camila Camargo Reyes. La muestra podrá visitarse hasta el 11 de octubre.

La propuesta reúne a doce artistas de distintas trayectorias y disciplinas que, a través de la pintura, el collage, el videoarte, la escultura, el mural y la acción colectiva, abordan al mar no solo como paisaje, sino como espacio simbólico donde se cruzan memorias íntimas, tensiones colectivas y reflexiones ecológicas.

Entre los participantes figuran Emilio Longhi, Paulo Colchao, Jordán Gambirazio, Luna Arce, Noelia Arata, Gabriela Macchiu, Diego Rodrigo Tejada, Valeria Vento y Leonardo Chumbes, junto a la participación especial de Alejandro Jaime (Lima), Giancarlo Melgar (Arequipa) y Rafael Romero Pineda (España).

Además, la muestra cuenta con la colaboración de instituciones como M.I.M.A y la Universitat de Barcelona, y ofrecerá activaciones paralelas que incluyen visitas guiadas, conversatorios y talleres gratuitos a cargo de Luisa Fernanda Lindo y Jimena Castaños, abiertos tanto a público especializado como a la comunidad en general.

Ruvic Studio & Galería, fundado hace dos años, se ha consolidado como un espacio cultural alternativo que apuesta por descentralizar el circuito artístico limeño. Con esta exposición reafirma su compromiso con proyectos que conectan la creación artística con problemáticas medioambientales y vínculos identitarios.

Datos de la exposición:

Clausura: sábado 11 de octubre

sábado 11 de octubre Lugar: Ruvic Studio & Galería – Av. Brasil 1578, Pueblo Libre, Lima

Ruvic Studio & Galería – Av. Brasil 1578, Pueblo Libre, Lima Horario de visita: sábados de 3:00 p.m. a 7:30 p.m. (previa cita)

Activaciones:

Visita guiada: 20 de septiembre, 16:30 h

Conversatorio: 27 de septiembre, 15:00 h

Taller gratuito “Biografía y Manifiesto de artista” (Luisa F. Lindo): 4 de octubre, 10:00 h

Taller gratuito “Dibujo de alta intensidad: edición Territorio marino” (Jimena Castaños): 4 de octubre, 15:00 h

Visita guiada de clausura: 11 de octubre, 16:30 h

Inscripciones: