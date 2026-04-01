En el marco de las celebraciones de Semana Santa, la ciudad de Ayacucho ofrece una nueva experiencia cultural con la exhibición de piezas artísticas preservadas por más de 300 años en el Museo del Monasterio de Santa Teresa.

La muestra forma parte de un proyecto de investigación, conservación y catalogación desarrollado por la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), con financiamiento del Fondo de la Embajada de los Estados Unidos.

Según los investigadores del proyecto, esta iniciativa busca preservar y difundir el patrimonio cultural vinculado al monasterio, considerado uno de los repositorios históricos más importantes de la región.

Exposición reúne esculturas, pinturas y objetos coloniales

Actualmente, el museo alberga la exposición titulada “Un claustro abierto al mundo a través del arte”, que reúne una selección de piezas del período virreinal.

La colección incluye esculturas elaboradas en madera, cera y maguey; pinturas sobre lienzo; piezas en piedra, bronce y vidrio; además de textiles, mobiliario antiguo, vajillas coloniales y objetos de plata.

Andrés de Leo, investigador del proyecto, destacó el valor histórico de la iniciativa.

“Este proyecto nos invita a reencontrarnos con un patrimonio que ha permanecido en silencio durante siglos, y a reconocer en estas obras no solo su valor artístico, sino su profundo significado en la construcción de nuestra identidad cultural”, señaló.

Piezas provienen de diversos centros artísticos del mundo

La colección destaca por su diversidad y procedencia internacional. Las piezas provienen de centros artísticos de países como Italia, España, México, Ecuador, Filipinas y Alemania, lo que evidencia las conexiones culturales del período virreinal.

Diana Castillo, también integrante del equipo, explicó que la preservación en un entorno de clausura permitió mantener el estado original de muchas obras.

“Esta colección es única no solo por su magnitud y diversidad, sino porque ha sido preservada durante siglos en un contexto de clausura, lo que ha permitido conservar tanto las obras como su significado original”, indicó.

Horarios y ubicación del museo en Semana Santa

La visita al museo se realiza en el centro histórico de Huamanga, específicamente en la cuadra 5 del Jirón 28 de Julio.

El horario de atención durante la temporada es:

Lunes: de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. Martes a Sábado Santo: de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Durante Semana Santa, considerada la principal festividad religiosa del país, la exposición cobra especial relevancia al ofrecer a los visitantes una experiencia que combina historia, arte y tradición.