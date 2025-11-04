El séptimo Festival de Cine Accesible “AcceCine” se llevará a cabo del 18 al 23 de noviembre de 2025 en Lima y diversas regiones del país. El evento busca garantizar el acceso de las personas con discapacidad visual y auditiva al cine, mediante funciones con audiodescripción, subtitulado descriptivo y lengua de señas peruana.

Películas peruanas e internacionales

Entre las producciones que forman parte de la cartelera figuran Vibrar, el arte de sentir, Mineland, La salsa vive, La huella de las palabras, Ananías y la animación peruana Milagros, una osa extraordinaria, especialmente adaptada con sistemas de accesibilidad.

Las funciones se desarrollarán no solo en la capital, sino también en Arequipa, Ayacucho, Chimbote, Cusco, Huancayo, Piura (Sullana y Chulucanas) y Trujillo.

El festival cuenta con el auspicio del Centro Cultural de España, la Universidad Continental, Cineplanet y Dolby Laboratories Inc.

Impulso al cine accesible

“Uno de los objetivos que buscamos con esta nueva edición del festival es impulsar la difusión de películas con sistemas de accesibilidad, sensibilizando a cineastas y autoridades respecto a la necesidad de realizar películas peruanas con estos sistemas”, declaró Elizabeth Campos Sánchez, directora del Festival AcceCine.

Conversatorios y experiencias inclusivas

El programa incluye el conversatorio “Cine, Cultura y Accesibilidad”, donde se demostrará el uso del dispositivo DOLBY DAS, tecnología que permite al público con discapacidades sensoriales disfrutar de la audiodescripción, subtitulado o lengua de señas según su necesidad.

También se desarrollará el ciclo “Cine inclusivo infantil”, que busca fomentar la convivencia entre niños con y sin discapacidad a través de funciones accesibles y actividades lúdicas. Además, se realizarán actividades virtuales transmitidas por la página de Facebook de AcceCine.

Programación en Lima

Martes 18: Centro Cultural Cayetano (Miraflores) – Vibrar, el arte de sentir (Colombia)

Centro Cultural Cayetano (Miraflores) – (Colombia) Miércoles 19: Centro Cultural de San Borja – La huella de las palabras (Uruguay)

Centro Cultural de San Borja – (Uruguay) Jueves 20: Centro Cultural Cayetano (Miraflores) – La última noticia (Perú) con lengua de señas peruana

Centro Cultural Cayetano (Miraflores) – (Perú) con lengua de señas peruana Viernes 21: Huaca Pucllana (Miraflores) – La salsa vive (Colombia)

Huaca Pucllana (Miraflores) – (Colombia) Sábado 22: OMAPED San Juan de Lurigancho – Milagros, una osa extraordinaria (Perú)

OMAPED San Juan de Lurigancho – (Perú) Domingo 23: Cineplanet La Rambla Brasil – Viejas amigas (Perú) (ingreso con invitación)

Un festival para todos

En el Perú, más de tres millones de personas viven con alguna discapacidad, lo que representa el 10,4 % de la población nacional. AcceCine se consolida como una iniciativa clave para construir una sociedad más inclusiva, promoviendo la participación de todos en la experiencia cinematográfica.

Más información sobre el evento y su programación está disponible en www.accecine.org.

Datos clave