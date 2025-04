“Pantalla Rota” es una novela escrita por André Vergara, en la que se narra la historia de tres jóvenes que, durante una peculiar sesión fotográfica en un bosque apartado, encuentran un dispositivo extraño y deteriorado que parece ser un teléfono futurista. Este aparato contiene cinco archivos de audio, de los cuales cuatro narran historias siniestras de voces perdidas en el tiempo.

El escritor cuenta que la novela nació como una antología de cuentos de terror, la cual se escribió principalmente en la cuarentena, aquel oscuro capítulo de la humanidad. “Tal vez por aburrimiento, quizás por desesperación, necesitaba expresar algo. Fue así que escribí las primeras versiones, esperando mejorarlas en el futuro. La idea era encontrarles el momento más oportuno para que puedan ver la luz, pero reunidas de una forma particularmente distópica”, confiesa el autor de Pantalla Rota.

En los cuentos de Pantalla Rota, el escritor ha buscado mostrar al ser humano como una especie de utensilio de “alguien” o “algo” que va más allá de nuestro entendimiento: nada más terrorífico que aquello que nos controla desde las sombras. Lo único que le faltaba era unir los cuentos a través de un elemento en común. Y nada mejor que un preciado smartphone, pero roto, totalmente fuera de lugar y tiempo, encontrado por los protagonistas en medio de un bosque, en el año 2009 (en pleno reinado del BlackBerry), como un inquietante preludio de lo que es nuestra vida actual: gente scrolleando historia tras historia, una más terrorífica que otra.

“Está experiencia me ha hecho crecer en creatividad. Siento que puedo pensar más allá de la caja y que las historias pueden ser narradas de maneras que pongan a prueba al lector. Obviamente, sé que nada de lo que se hace hoy es nuevo. Hay grandes influencias detrás de la creación de uno. Sin embargo, siento que el lector o el consumidor de arte no debe ser subestimado. Al contrario, hay que ponerlo a prueba, hacerle pensar, soñar, ver más allá, devolverle la maravillosa capacidad de imaginar sin límites. Eso me ha dejado escribir Pantalla Rota”, finaliza André Vergara.

Para conocer más del escritor y sus obras, pueden seguirlo en:

Instagram: @andrevergara_

“Pantalla Rota” está disponible en: