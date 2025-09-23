El próximo sábado 18 de octubre se estrena en el Teatro de Lucía la obra musical “Si yo fuera bruja”, escrita y dirigida por Diego Lombardi y basada en el cuento homónimo de Maga Olavarría. Esta propuesta original invita a toda la familia a vivir un viaje lleno de imaginación, emociones y magia interior.

La puesta en escena combina teatro, música en vivo e interacción con el público, generando una experiencia divertida y educativa, en la que el arte se convierte en herramienta para fortalecer la inteligencia emocional.

El elenco está conformado por Paulina Bazán, Anneliese Fiedler y Awelo Miranda, quienes darán vida a los personajes de esta historia mágica.

La trama narra la historia de Alba, una niña sensible y soñadora que recibe de sus padres una varita mágica para animarla. Con ella imagina cómo sería si fuera bruja: ayudar a sus amigos, espantar a los abusones o liberar más tiempo para jugar. Pero pronto descubre que el verdadero poder no está en los hechizos, sino en la magia del amor, la empatía y la confianza en sí misma.

Uno de los elementos más potentes del montaje es su carácter interactivo: el público canta, participa y acompaña a Alba en sus aventuras, convirtiendo cada función en un espacio festivo y transformador. Las canciones originales de Jorge “El Awelo” Miranda funcionan como puentes entre generaciones, logrando que grandes y pequeños compartan la experiencia desde la ternura y el juego.

La obra es producida por Mawe Producciones, que inicia su camino con este proyecto y anuncia futuras propuestas para el público familiar, con el objetivo de crear experiencias artísticas que diviertan, eduquen y fortalezcan vínculos entre generaciones.

Palabras del director

El director Diego Lombardi destacó que la obra lo conectó con su faceta de padre:

“En estos tiempos en los que todo pasa a velocidad de rayo, es nuestra responsabilidad como padres detenernos a observar a nuestros hijos y aprender de su mundo. En Si yo fuera bruja, Alba nos invita a padres e hijos a descubrir juntos cómo expresar lo que sentimos, escuchar a los demás y encontrar la verdadera magia”.

Datos de la temporada