La orquesta y el coro infantil de Sinfonía por el Perú presentarán la segunda temporada de “Siete Estrellas”, su espectáculo musical navideño dirigido a toda la familia. Las funciones se realizarán los días 18 y 19 de diciembre, a las 8:00 p.m., en el Teatro NOS de San Isidro.

La historia, escrita por el dramaturgo peruano Mateo Chiarella y dirigida escénicamente por Fernando Castro, propone un viaje sensible y mágico acompañado por la propuesta artística de Azul Borenstein.

El año pasado, la obra se consolidó como una de las producciones navideñas más destacadas por su mensaje de amor, unión y esperanza, elementos que retornan con fuerza en esta nueva edición.

Una apuesta por el desarrollo artístico y social

La organización —presidida por el tenor Juan Diego Flórez— reafirma con esta puesta en escena su compromiso con el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, quienes encuentran en la música una herramienta de transformación personal y comunitaria.

En esta edición participarán más de 100 artistas, bajo la dirección musical de José Zamora y Marianela Vale. Además, integrantes del Coro Juvenil Sinfonía por el Perú darán vida a personajes como las siete estrellas, el zorro, el búho y la luna.

Una historia que mezcla fantasía, reflexión y tradición

El argumento relata el despertar de siete estrellas dentro del planeta Tierra en vísperas de Navidad. Confundidas y lejos de su universo, buscan comprender cómo regresar al cielo mientras la Luna les pide mantenerse atentas para iluminar la Noche Buena.

En su travesía encuentran a un astuto zorro y a un misterioso búho, quienes les revelan los prejuicios y conflictos humanos: pobreza, desigualdad, abuso, egoísmo, envidia y discriminación. La historia combina fantasía con reflexión social en un contexto navideño.

El desenlace llega entre sueños y el descubrimiento de la forma de volver a su hogar, justo cuando las celebraciones ya han comenzado.

Teatro y música en un solo espectáculo

“Siete Estrellas” alterna escenas teatrales con piezas orquestales y clásicos navideños, entre ellos:

“A Christmas Festival” – Leroy Anderson

Selección del ballet “Cascanueces” – Piotr Ilyich Tchaikovsky

“White Christmas” – Irving Berlin

“Somewhere in my memory” – John Williams

Adaptación de “The Night Before Christmas” – Danny Elfman

“Angel’s Carol” – John Rutter

La obra promueve empatía, optimismo y confianza, articulando música y teatro en una experiencia inmersiva.

Sinfonía por el Perú cerrará el año con más de 20 presentaciones

La organización culminará el 2025 con más de 20 conciertos navideños en diez regiones del país, reafirmando su presencia artística y social. Actualmente atiende a más de 6 400 menores, promoviendo habilidades musicales, autoestima, rendimiento académico y convivencia positiva.

Datos clave