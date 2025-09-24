La organización social Sinfonía por el Perú, liderada por el tenor Juan Diego Flórez, anunció un calendario de actividades que combina presentaciones de alto nivel artístico en Lima y un nuevo paso en su proyección internacional.

El viernes 26 de septiembre, la orquesta y coro juvenil interpretarán la “Misa de Requiem en Re menor” de Wolfgang Amadeus Mozart en el Teatro Municipal de Lima, bajo la dirección de Juan Carlos Bersague y la maestra Elizabeth Vergara. El programa incluirá además la solemne “Maurerische Trauermusik (música para un funeral masónico) en Do menor”. Las entradas están disponibles desde S/ 25 en Joinnus.

La gala forma parte del Festival Perú Canta, que se desarrollará del 26 al 28 de septiembre en alianza con el Museo de Arte de Lima (MALI) y la Municipalidad Metropolitana de Lima, con el patrocinio de la Fundación Hilti. En este encuentro, los coros infantiles y juveniles de los núcleos limeños de la organización compartirán escenario con la Camerata Vocal de Lima y agrupaciones de la Universidad Nacional de Música. Los conciertos del sábado 27 y domingo 28, con ingreso gratuito en el MALI, ofrecerán repertorios universales, latinoamericanos y peruanos.

En el plano internacional, el Coro Juvenil Sinfonía por el Perú participará del 6 al 10 de octubre en el Congreso Mundial “La promesa de la música” (The Promise of Music) en Toronto, Canadá, auspiciado por la Fundación Glenn Gould. Allí, 29 jóvenes peruanos compartirán experiencias con delegaciones latinoamericanas y europeas, ofrecerán conciertos y participarán en mesas de discusión sobre el impacto de la música en el bienestar infantil y la transformación social.

Desde hace 14 años, Sinfonía por el Perú impulsa el talento de niños y jóvenes a través de la educación musical, con la convicción de que “la música transforma vidas”.