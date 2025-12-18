El Teatro NOS PUCP, ubicado en San Isidro, será escenario este 18 y 19 de diciembre de la segunda edición de “Siete Estrellas”, el espectáculo navideño de Sinfonía por el Perú, que une orquesta, coro y teatro en una propuesta artística dirigida a toda la familia.

El montaje contará con la participación de más de 100 artistas en escena, entre músicos y coristas, incluyendo voces infantiles y juveniles que también darán vida a personajes mágicos, reforzando el carácter narrativo del show.

Renovación musical y clásicos navideños

Para esta edición, la obra presenta una renovación profunda de su propuesta musical, incorporando fragmentos orquestales de reconocidas piezas como Cascanueces, White Christmas, Somewhere in My Memory y una recopilación de The Night Before Christmas, entre otras composiciones asociadas al espíritu navideño.

La puesta en escena busca envolver al público en una experiencia sensorial que combina música sinfónica, canto coral y elementos teatrales.

Un mensaje de unión y esperanza desde la infancia

“El concierto tiene un mensaje de amor, unión y esperanza, que es transmitido por niños y adolescentes de la Orquesta y Coro Infantil, junto a la delegación del Coro Juvenil”, explicó Fabiana Raunelli, gerente de Elencos Centrales de Sinfonía por el Perú.

Raunelli destacó que el espectáculo invita a mirar más allá de los regalos y reflexionar sobre el verdadero sentido de la Navidad.

Temas sociales y reflexión colectiva

Además de su componente artístico, el show aborda temas sociales como la desigualdad, el hambre y la codicia, con el objetivo de inspirar al público a pensar en un mundo más justo y compasivo.

Las funciones se realizarán a las 8:00 p.m., y las entradas están disponibles en la plataforma Joinnus.

Reconocimiento a la labor social de Sinfonía por el Perú

Este espectáculo forma parte de las actividades mediante las cuales Sinfonía por el Perú, organización presidida por el tenor Juan Diego Flórez, muestra los resultados de su labor de formación artística de niños y jóvenes de poblaciones vulnerables, promoviendo valores con impacto social.

Dicha labor ha sido reconocida con el Premio Esteban Campodónico, otorgado por la Universidad de Piura.

En ese marco, la organización del premio anunció que ya se encuentra abierta la convocatoria 2026, en la categoría Servicios Directos a la Sociedad, con inscripción gratuita a través de su web oficial.