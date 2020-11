Sonaly Tuesta decidió dar un paso al costado y renunció al Instituto Nacional de Radio y Televisión, canal estatal desde donde hace 20 años emitía su programa “Costumbres”.

“No me parecía honesto terminar en medio de una discusión de gente cuestionada, corrupta, que tiene procesos judiciales y que está maquinando sus siguientes pasos. No puede haber un gobierno legítimo sin una división de poderes. Nadie puede gobernar teniendo a merced a todos”, dice mortificada la periodista, evidenciado así, que la actual coyuntura política tuvo que ver con su alejamiento.

Tuesta considera que no tenía otra alternativa y fue una decisión muy pensada el dejar de pertenecer a TV Perú.

“En los 20 años que he estado en el canal no es que no haya tenido ningún problema, solo que en esos momentos de crisis, yo consideré que era mejor pelear desde adentro, defender un espacio que había costado fortalecerlo”, afirma.

FUTURO

Para la comunicadora, el escenario ya es otro. “Definitivamente con lo que está pasando todo se fue diluyendo, y al final ya no había alternativa para seguir peleando desde adentro. La pelea es ahora desde afuera, en la calle, a otro nivel, digamos”.

Para tranquilidad de los seguidores del programa, Sonaly revela que seguirá con su propuesta desde otras plataformas.

“Costumbres es más que un programa de TV, voy a seguir saliendo en el Facebook, invitando a gente para que siga comunicándose y así seguir generando una propuesta. Eso continúa. No sé qué va a pasar a corto y mediano plazo, no he cerrado las puertas a otras ofertas”, dijo.

La comunicadora admite que no fue fácil dejar tras 20 años una televisora, pero que a la luz de los acontecimientos, sabe que no se equivocó.

“Ha sido muy difícil y doloroso decidirme. Pero me doy cuenta que he tenido tanto miedo, tantas veces, que ahora estoy feliz de que he ganado y he perdido ese miedo. No hay nada como dormir con la conciencia tranquila, con eso que eres, y que pregonas todo el tiempo. En un momento como este es necesario hacer lo correcto. Y para mí, alejarme del canal, fue lo correcto”, acotó.