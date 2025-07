Celebrar la grandeza musical de Yma Sumac interpretando en el Gran Teatro Nacional los temas de su clásico álbum “Mambo!”, no es un reto cualquiera. Sylvia Falcón, nuestra más destacada soprano de coloratura, nos cuenta cuál fue la motivación para emprender un proyecto, que presentará el próximo 30 de agosto. “En el 2022 produje un espectáculo por los 100 años de nuestra querida Zoila Emperatriz Chávarri Del Castilo, Yma Sumac. Fue un concierto completo con lo más relevante de su repertorio. Esta vez quise enfocarme en un solo trabajo discográfico, ¡pues “Mambo!”, su disco más emblemático, cumple 70 años de haber sido editado por Capitol Records. Se trata de revisar cada detalle y de un homenaje a esa joya de la música del mundo y un tributo a su gran protagonista”, nos dice la cantante.

¿Por qué elegiste el disco “Mambo!” para homenajear en vivo a Yma Sumac?

Me fascina la sonoridad big band del disco, claramente sus compositores: May, Gozzo y Vivanco, sumaron la voz de Yma al descomunal éxito mundial que tuvo la propuesta de Dámaso Pérez Prado en los años 50 , y no se equivocaron. He cantado en varios formatos, desde orquesta sinfónica, banda, pasando por dúos con piano o a capela, pero hasta el año pasado, que tuve la oportunidad de cantar con la Afro Peruvian Jazz Orchestra, en el Wilshire Ebell Theatre de Los Ángeles, no había experimentado la sonoridad de un concierto completo con una big band de 18 músicos. Estoy muy emocionada, pues desde hace algunos años quería hacerlo y qué mejor oportunidad que con “Mambo!”.

¿Qué tan importante es Yma Sumac para la música peruana?

Considero que estamos hablando de una de nuestras mayores heroínas culturales y musicales, condecorada por el Estado Peruano con la Orden del Sol en grado de Comendador, gracias a su impecable trayectoria artística, llevando la cultura peruana por el mundo. Yma Sumac no solo entregó al mundo el deslumbrante género exótica. Además, gracias al profundo conocimiento que Moisés Vivanco tenía de la tradición popular andina, es la precursora del género Lírica o Coloratura Andina, el cual inspiró a generaciones enteras de cantantes peruanas que lo representaron y fortalecieron entre los años 60’s y 80’s.

¿Por qué crees que los peruanos no valoramos como se debe a Yma Sumac?

En su momento, dado el cariz revolucionario de la propuesta artística de Yma Sumac, los tradicionalistas nacionales de entonces marginaron o menospreciaron su creciente fama. Si revisamos toda su obra publicada, rápidamente nos damos cuenta de que ninguna de sus interpretaciones o composiciones originales pueden ser catalogadas como huayno, vals o carnaval tradicional de algún tipo; sin embargo, en todas y cada una de sus canciones existen con mayor o menor intensidad evocaciones musicales finamente planteadas que nos hablan del Perú. El manejo armónico, la dificultad técnica, la interpretación en sí, son elementos que hacen de cada canción una clase maestra de creación artística. Considero también que esa misma dificultad técnica fue alejando progresivamente a nuevas intérpretes, impidiendo así una mayor propagación del repertorio y de su figura, dejándola en el pináculo de la estrella inalcanzable y solitaria. Entonces, no es tanto así que no se valore su obra, si no que no se conoce realmente.

¿Cuánto debe prepararse una artista para ponerse en la piel de Yma Sumac?

Cada género entre la diversidad musical peruana tiene un grado de complejidad. Por ejemplo, alguien que quiere incursionar en el mundo de la música criolla debe estudiar los estilos, las cadencias, las peculiaridades que hacen de ese género lo que es. De la misma forma los acercamientos a propuestas musicales específicas, requieren que el intérprete estudie mucho si realmente lo desea hacer bien. El repertorio que el maestro Vivanco creó para la voz única de Yma Sumac es justamente eso, único; y conlleva un alto grado de dificultad para la voz, pues exige mantener un entrenamiento vocal tal, que se pueda alcanzar los sobreagudos sin dificultad y roncar en la tesitura baja de manera “natural”, sin perder sabor ni ritmo, eso significa un desafío constante para la voz.

¿Qué tan complejo es armar un show que retrate todo lo que suena en un disco de Yma Sumac?

La complejidad está en la misma música y en la interpretación. No tenemos la intención de sonar como una big band de los años 50’s, sino que queremos plasmar un sonido latino contemporáneo que tiene mayor alcance entre la audiencia actualmente. Mi objetivo es refrescar el sonido de “Mambo!” para que se quede vibrando entre los que vayan al Gran Teatro Nacional el 30 de Agosto. Yo estoy habituada a convocar músicos especialistas de sus géneros, así que tendremos un gran despliegue de virtuosismo sobre el escenario. Y debo confesar que, particularmente, es el concierto más complejo que me ha tocado cantar en vivo. Siento que es un enorme reto para mí y es a la medida de ese desafío que me estoy exigiendo día a día. También incluiremos momentos del show para escuchar temas que caracterizan mis puestas y que no puedo dejar de cantar: huaynos de tierra adentro, carnavales y valses como “Bello Durmiente” de Chabuca Granda o mi reciente estudio de la obra del maestro José Escajadillo.

Sylvia Falcón estará acompañada de una big band de 18 músicos, así como del maestro Néstor Torres, flautista estrella ganador del Latin Grammy, y de la cantante Milena Warthon. Las entradas ya están a la venta en Joinnus.

¿Existe alguna artista musical en el Perú que haya hecho lo de Yma Sumac?

Los peruanos somos afortunados de contar con varios artistas que han dado y siguen dando la vuelta al mundo enarbolando nuestra identidad nacional, presentándose en escenarios importantes y siendo apreciados por la crítica más acuciosa. Muchos de ellos ganadores de premios Grammy para el Perú, galardones que en la época de Yma Sumac no existían. Sin embargo, ningún artista peruano de ninguna época ha logrado aún tener una Estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, ella es la única peruana que ostenta ese honor. Hasta hoy su música es utilizada en comerciales, remixes de canciones o películas de fama mundial.

¿Quiénes van a acompañarte en este show y por qué los elegiste? Tendré el honor de compartir escenario por primera vez con el gran maestro Néstor Torres, estrella mundial del latin jazz y ganador del Latin Grammy. Es un privilegio que este músico guste de la música peruana y encuentre fascinante desentrañar juntos los misterios del disco “Mambo!”. Para dirigir la big band de 18 músicos, contaremos con el saxofonista Aníbal Seminario de la Afro Peruvian Jazz Orchestra, nominado al Grammy Latino; y toda la experiencia del maestro pianista Pepe Céspedes en la dirección del ensamble rítmico. Nuestra invitada nacional será Milena Warthon, destacada representante del pop andino, con quien además tendremos un momento de reflexión para visibilizar la labor y aporte de las mujeres en la música peruana.

¿Por qué el público debería ir a ver el show “Mambo!” en el GTN?

Salvo contadísimas excepciones internacionales, las canciones del disco “Mambo!” no han vuelto a escucharse en vivo en ningún escenario del mundo desde que Yma Sumac dejara de cantar, inclusive al final de su carrera interpretaba algunas canciones de este álbum, pero con un grupo reducido de músicos, dejando de lado la sonoridad de una big band. Soy una convencida de que su obra nos pertenece a todos los peruanos, es parte de nuestra historia e identidad musical y, a pesar de su virtuosismo y grandes cuotas de dificultad, es responsabilidad de los artistas nacionales abrazar ese repertorio para difundirlo en la medida de lo posible. No deberíamos ceder ese privilegio únicamente a extranjeros.