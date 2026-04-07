En el marco de la conmemoración del Día del Arqueólogo Peruano, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Piura desarrollará en Narihualá la actividad educativa “Pequeños arqueólogos, conociendo mi pasado”.

Los escolares de Narihualá participarán en esta experiencia vivencial, divertida y educativa para descubrir el valor de nuestro pasado, donde aprenderán de forma dinámica sobre la arqueología y el patrimonio cultural, este jueves a las 9:30 a.m. en el Sitio Arqueológico.

A través de una metodología participativa, los escolares vivirán una experiencia práctica que simula el trabajo arqueológico, incluyendo procesos de excavación, registro e interpretación, a fin de despertar el interés por el patrimonio cultural desde edades tempranas.

PUEDES VER: Museo Narihualá, cumple 28 años preservando la memoria Tallán

SIMPOSIO

Además, la Dirección del Ministerio de Cultura en Piura desarrollará otra actividad orientada a fortalecer la investigación, conservación y valoración del patrimonio cultural.

El viernes 10, destacados especialistas nacionales se reunirán para reflexionar sobre el presente y futuro del patrimonio arqueológico piurano con el simposio regional “Arqueología piurana: realidad, potencial y desafíos para la conservación del patrimonio cultural”.

Este espacio académico reunirá a especialistas, investigadores vinculados al sector cultural, con el propósito de generar diálogo abierto sobre los avances, retos y oportunidades para la gestión del patrimonio arqueológico en Piura, a fin de posicionar a la arqueología como eje estratégico para el desarrollo cultural sostenible de la región.

MIRA ESTO: Con arte y cultura rinden homenaje a la mujer en Piura

PRESENTES

Estarán presentes reconocidos investigadores como Belkys Gutiérrez León, Gabriela Cervantes, Robyn Cutright, Segundo Vásquez Sánchez, Carolina Garay Rebatta y César Astuhuamán Gonzáles.

Cabe resaltar que Piura posee un vasto y valioso legado arqueológico que, en muchos casos, ha permanecido invisibilizado frente a otros atractivos regionales.

Sitios emblemáticos como Narihualá, Aypate o los Petroglifos de Samanga evidencian la importancia histórica de este territorio como un espacio de encuentro y transición entre las culturas andinas y norandinas.