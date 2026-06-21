Los amantes de las artes escénicas tendrán una nueva oportunidad para acercarse al mundo del teatro. El Teatro Británico lanzó “Teatro Británico 360°”, una experiencia que permitirá al público conocer de cerca los espacios y procesos que hacen posible cada puesta en escena.

A través de visitas guiadas, los asistentes podrán recorrer desde la fachada histórica del recinto hasta el backstage y el escenario, accediendo a áreas que normalmente permanecen restringidas.

Una mirada al trabajo detrás del telón

La iniciativa busca mostrar los oficios y procesos vinculados a las artes escénicas, así como compartir anécdotas y detalles poco conocidos de las más de 50 producciones realizadas por el Teatro Británico.

El recorrido permitirá a los participantes conocer los espacios técnicos y comprender el trabajo que se desarrolla antes de cada función.

Fechas y entradas para Teatro Británico 360°

Las próximas visitas están programadas para:

Sábado 27 de junio.

Sábado 18 de julio.

Sábado 26 de septiembre.

Las entradas tienen un costo de S/10 y están disponibles a través de Joinnus.

La organización anunció que próximamente dará a conocer nuevas fechas para el resto del 2026.

Un espacio con más de un siglo de historia

El Teatro Británico celebró en 2025 los 20 años de sus producciones propias. Su primer montaje fue “El mercader de Venecia”, protagonizado por Alberto Isola y Paul Vega, bajo la dirección de Roberto Ángeles.

Desde entonces, ha presentado producciones internacionales como “La fiesta del chivo” y “El discurso del rey”, además de obras peruanas como “Respira”, “Nunca llueve en Lima” y “Camasca”.

Los primeros registros del inmueble datan de la década de 1920. Durante las décadas de 1940 y 1950 funcionó como el cine Excelsior y posteriormente albergó al Corral de Comedias. En los años 80 fue adquirido por el BRITÁNICO, convirtiéndose en el actual espacio cultural.