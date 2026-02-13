El Británico anunció su temporada teatral 2026, una cartelera compuesta por cuatro montajes que reúnen romance, comedia y misterio, y que acercan al público a lo mejor de la dramaturgia británica contemporánea y clásica. Las obras estarán dirigidas por Mikhail Page, Jean Pierre Gamarra, Norma Martínez y Pamela Alderson, y contarán con la participación de destacados actores de la escena peruana.

La programación propone un recorrido por distintos universos: el primer amor y las oportunidades perdidas, una célebre comedia de enredos amorosos con elementos fantásticos, una inquietante historia de fantasmas y una comedia completamente en inglés que, con humor físico y ritmo vertiginoso, reinterpreta un clásico de la literatura.

La temporada en el Teatro Británico inicia con dos coproducciones. La primera es “Romeo y Julie”, realizada junto a La Ira Producciones, una versión moderna escrita por Gary Owen e inspirada en la pareja más famosa de Shakespeare. Bajo la dirección de Mikhail Page, la obra presenta el romance entre dos adolescentes que viven realidades opuestas, y pone sobre la mesa temas como las aspiraciones, frustraciones y desigualdades que atraviesan a la clase trabajadora británica, así como interrogantes sobre la paternidad y las oportunidades.

La cartelera continúa con una de las comedias más conocidas de William Shakespeare: “El sueño de una noche de verano”. Dirigida por Jean Pierre Gamarra, la obra narra la historia de cuatro desdichados enamorados que se internan en un bosque gobernado por Oberón, rey de los elfos, y su orgullosa reina Titania. En este mundo mágico, el travieso duende Puck desata una cadena de confusiones, hechizos y situaciones cómicas.

El cierre de la temporada estará marcado por el suspenso con “La mujer de negro”, adaptación de Stephen Mallatratt de la novela gótica homónima. Norma Martínez dirige a Alberto Isola y Nicolás Galindo en esta exitosa historia de fantasmas que permaneció más de 30 años en los escenarios londinenses. La obra sigue a Arthur Kipps, un hombre obsesionado con una supuesta maldición que pesa sobre su familia, quien contrata a un actor para narrar su aterradora experiencia. Lo que inicia como un ejercicio de catarsis pronto se transforma en algo mucho más perturbador.

Finalmente, el Británico llevará a sus auditorios la comedia “Dracula: The Bloody Truth”, una obra completamente en inglés y de ingreso gratuito. Bajo la dirección de Pamela Alderson, la puesta propone una versión irreverente y física del clásico de Bram Stoker, con un ritmo frenético y una mirada humorística sobre el célebre vampiro.

Programación

“Romeo y Julie” – Gary Owen

Dirección: Mikhail Page

Elenco: Diego Pérez, Merly Morello, Érika Villalobos, Miguel Iza y Denise Arregui

Temporada: Del 9 de abril al 1 de junio

Lugar: Teatro Británico

“Dracula: The Bloody Truth” – Le Navet Bête y John Nicholson

Dirección: Pamela Alderson

Elenco: Sebastian Stimman, Fausto Molina, Viviana Pereyra y Mariana Vílchez

Fechas y auditorios:

8 de abril – Surco

15 de abril – Santa Anita

22 de abril – San Juan de Lurigancho

“El sueño de una noche de verano” – William Shakespeare

Dirección: Jean Pierre Gamarra

Elenco: Maria Grazia Gamarra, André Silva, Amaranta Kun, Oscar Yépez, Leonardo Torres Vilar, Alonso Cano, Kareen Spano y Alejandro Tagle

Temporada: Del 13 de junio al 2 de agosto

Lugar: Teatro Británico

“La mujer de negro” – Stephen Mallatratt

Dirección: Norma Martínez

Elenco: Alberto Isola y Nicolás Galindo

Temporada: Del 12 de setiembre al 29 de noviembre

Lugar: Teatro Británico