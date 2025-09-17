El Teatro Británico cumple 20 años de producciones propias y lo celebra con una propuesta que promete ser una fiesta teatral: “Como te gusta”, adaptación del clásico de William Shakespeare que combina música en vivo, humor y romance. La obra se estrenó el pasado 13 de septiembre en Miraflores y estará en temporada hasta el 7 de diciembre, con entradas a un precio único de S/ 32,50 en Joinnus.

La puesta en escena, dirigida por Fernando Castro, traslada a los espectadores a un bosque donde todo puede suceder y las reglas desaparecen. Allí, Rosalinda (Carolina Cano) y Orlando (Diego Sakuray), desterrados de la corte, se reencuentran sin saberlo en un escenario que da lugar a múltiples romances: desde la pareja del pastor Silvius y la pastora Phoebe, hasta el divertido Tuchito con la campesina Audrey.

“El montaje celebra el amor en todas sus formas y plantea que la verdadera libertad es ser uno mismo. El humor, la música y la interacción con el público hacen que el teatro se viva como un espacio de encuentro y celebración”, señaló el director.

El elenco incluye a Carolina Cano, Diego Sakuray, Anaí Padilla, Sebastián Ramos, Walter Ramírez, Sol Nacarino y Emmanuel Caffo, quienes además interpretan versiones de canciones de rock y pop con arreglos originales que convierten la obra en un auténtico concierto teatral.

Con este montaje, el Teatro Británico cierra un ciclo de dos décadas en el que ha presentado títulos memorables como “La fiesta del chivo”, “Crónica de una muerte anunciada” y “El discurso del rey”, además de impulsar la dramaturgia peruana con propuestas como “Respira” y “Camasca”.

Datos de temporada