Escrita y dirigida por Jorge Bardales, la obra sigue la historia de Alberto Sánchez, un psicólogo detenido e interrogado por la desaparición de una joven vinculada a redes de explotación y violencia en torno a la minería ilegal. A través de sesiones terapéuticas fragmentadas, interrogatorios y recuerdos contradictorios, el montaje construye un relato de suspenso que tensiona la frontera entre la verdad y la culpa.

Más que una denuncia directa, la puesta utiliza este contexto como una atmósfera de fondo que atraviesa a los personajes, explorando temas como la corrupción, el poder y la impunidad desde el lenguaje del thriller psicológico.

Para Bardales, la idea de escribir Crimen Impune nació de una premisa muy simple: hay una puerta cerrada que nunca debe abrirse porque detrás de ella se esconde algo profundamente perturbador.

A partir de esa imagen -sencilla pero poderosa- le interesó construir una historia que juegue constantemente con el espectador, llevándolo por distintos caminos, sembrando sospechas, contradicciones y falsas certezas. Le atraía la idea de que los asistentes en función intentaran completar el rompecabezas antes de que la verdad fuera revelada, convirtiéndose casi en un investigador más dentro de la obra.

Además, las temáticas que aborda la obra -no como discurso- sino como una sombra constante que atraviesa la vida de los personajes en su cotidianidad junto con el suspenso, es el mejor pretexto para hablar de una realidad que el espectador reconoce, pero que pocas veces puede ver en el teatro de manera tan impactante.

Forma parte del elenco: Joel Calderón, Daniella Stornaiuolo, Kathy Serrano, Walter Ramírez y Patricio Villavicencio.

SOBRE EL DIRECTOR

Jorge Bardales Pittman es actor de teatro, cine y televisión, además de dramaturgo y director teatral. En teatro ha formado parte de obras como Bicentenario, Manicomio, San Alipio, La geometría del trigo, Después de casados y En la oscura profundidad del mar, entre otras. En televisión ha participado en producciones como Mujercitas, Nuestra Historia, Ojitos Hechiceros y todas las temporadas de Luz de Luna. En cine, destacan sus trabajos en La pasión de Javier, AJ Zombies y Rómulo y Julita.

En 2019 recibió el premio a Mejor Actor en el Hollywood Divine International Film Festival por el cortometraje Conversación. También obtuvo el premio a Mejor Actor otorgado por El Oficio Crítico por su trabajo en la obra Manicomio.

Durante la cuarentena del 2020 escribió y dirigió el cortometraje Bye Bye, proyecto que obtuvo siete reconocimientos internacionales en festivales de Estados Unidos, Inglaterra, Brasil y Perú.

FUNCIONES DE LA OBRA CRIMEN IMPUNE

Temporada: hasta el 1°. de julio, martes y miércoles a las 8:00 p.m.

Lugar: Nuevo Teatro Julieta

Dirección: Pasaje Porta 132 Miraflores

Entrada General: 50 soles en Joinnus