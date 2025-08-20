La obra dirigida por Omar Leonardo retrata la vida invisible de los pescadores y se estrena en septiembre en el Club de Teatro de Lima.
El teatro se convierte en altavoz de quienes pocas veces tienen voz. “La Mar” es la nueva puesta en escena que rinde homenaje a los pescadores artesanales, narrando la historia de cuatro hombres que, entre rutinas, esperanzas y tragedias, enfrentan la inmensidad del océano como único testigo de sus luchas y amistades.

La obra, dirigida por Omar Leonardo, se presentará los días 5, 6, 12, 13, 19 y 20 de septiembre a las 9:30 p.m. en el Club de Teatro de Lima. Las entradas ya están disponibles en Joinnus y al número 997347345.

Una historia de vida y resistencia

Con las actuaciones de Martín Fernández, Walter Elías, Duncan Torres y Christian Ramírez, “La Mar” refleja las dificultades de un oficio marcado por la precariedad y la invisibilidad social. La dirección de movimiento está a cargo de Jared Portocarrero, con una propuesta física y emocional que da fuerza a cada escena.

El director Omar Leonardo confesó que este proyecto fue un gran desafío:

“Es la primera obra de texto largo que dirijo y me conmovió profundamente la realidad de los pescadores artesanales y sus historias invisibles. Hemos puesto el corazón en cada ensayo, gesto y silencio. Estoy convencido de que el público sentirá la misma fuerza que nosotros al contarla”.

Ficha artística

  • Dirección general: Omar Leonardo
  • Dirección de movimiento: Jared Portocarrero
  • Producción: Kaleidoscénica & Estado de Juego
  • Elenco: Martín Fernández, Walter Elías, Duncan Torres y Christian Ramírez

Con esta propuesta, el teatro busca tender puentes entre el arte y la vida cotidiana de comunidades históricamente olvidadas, mostrando que detrás de cada faena de pesca hay un mar de historias por contar.

