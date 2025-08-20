El teatro se convierte en altavoz de quienes pocas veces tienen voz. “La Mar” es la nueva puesta en escena que rinde homenaje a los pescadores artesanales, narrando la historia de cuatro hombres que, entre rutinas, esperanzas y tragedias, enfrentan la inmensidad del océano como único testigo de sus luchas y amistades.

La obra, dirigida por Omar Leonardo, se presentará los días 5, 6, 12, 13, 19 y 20 de septiembre a las 9:30 p.m. en el Club de Teatro de Lima. Las entradas ya están disponibles en Joinnus y al número 997347345.

Una historia de vida y resistencia

Con las actuaciones de Martín Fernández, Walter Elías, Duncan Torres y Christian Ramírez, “La Mar” refleja las dificultades de un oficio marcado por la precariedad y la invisibilidad social. La dirección de movimiento está a cargo de Jared Portocarrero, con una propuesta física y emocional que da fuerza a cada escena.

El director Omar Leonardo confesó que este proyecto fue un gran desafío:

“Es la primera obra de texto largo que dirijo y me conmovió profundamente la realidad de los pescadores artesanales y sus historias invisibles. Hemos puesto el corazón en cada ensayo, gesto y silencio. Estoy convencido de que el público sentirá la misma fuerza que nosotros al contarla”.

Ficha artística

Dirección general: Omar Leonardo

Dirección de movimiento: Jared Portocarrero

Jared Portocarrero Producción: Kaleidoscénica & Estado de Juego

Kaleidoscénica & Estado de Juego Elenco: Martín Fernández, Walter Elías, Duncan Torres y Christian Ramírez

Con esta propuesta, el teatro busca tender puentes entre el arte y la vida cotidiana de comunidades históricamente olvidadas, mostrando que detrás de cada faena de pesca hay un mar de historias por contar.