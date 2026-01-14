El Teatro La Plaza da inicio a su programación 2026 con el ciclo “Presencias que transforman”, una propuesta escénica que reúne tres obras que dialogan entre la danza-teatro, el teatro testimonial y el teatro político.

El ciclo propone una reflexión sobre el cuerpo como archivo vivo de la memoria, invitando al público a detenerse, escuchar y compartir historias que se manifiestan desde lo íntimo y lo colectivo.

“Mi Madre se Comió Mi Corazón” abre el ciclo

La primera obra del ciclo es Mi Madre se Comió Mi Corazón, escrita y dirigida por K’intu Galiano y protagonizada por Vania Accinelli. Se estrenó el 7 de enero.

La pieza presenta a una mujer diagnosticada como bipolar que decide confrontar las etiquetas que han definido su identidad desde la infancia. A través de un recorrido por su mente, la obra aborda la salud mental, la relación materna y la carga de los diagnósticos impuestos.

Danza-teatro y reencuentro con el pasado

A partir del 28 de enero se presentará Volver a mirar, escrita, dirigida y protagonizada por Mirella Carbone.

La propuesta utiliza el movimiento como lenguaje principal para explorar cómo las figuras del pasado permanecen inscritas en el cuerpo, dialogando con la identidad presente de la intérprete.

Teatro político para cerrar el ciclo

El ciclo concluye el 14 de febrero con Una obra para quienes viven en tiempos de extinción, de la dramaturga Miranda Rose Hall, dirigida por Norma Martínez y protagonizada por Fiorella Pennano.

La obra propone una mirada profundamente humana sobre la crisis ecológica y plantea preguntas urgentes sobre la responsabilidad colectiva en una era marcada por la extinción provocada por el ser humano.

Una apuesta artística para 2026

Nishme Súmar, directora artística del Teatro La Plaza, destacó que este inicio de temporada busca reconectar al público con el cuerpo como territorio sensible y memoria compartida.

“Con este ciclo inauguramos la programación 2026 apostando por un teatro que nos invita a volver al cuerpo como acto de presencia, reflexión y encuentro”, señaló.

Funciones y entradas

Las funciones se realizan de martes a sábado a las 8:00 p. m. y los domingos a las 7:00 p. m. Las entradas ya se encuentran disponibles en Joinnus, en la web oficial del teatro y en la boletería ubicada en Larcomar.