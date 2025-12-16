El Teatro La Plaza dio a conocer su programación 2026, la cual estará marcada por el concepto “El poder de estar presentes”, una propuesta que reivindica el teatro como un espacio de encuentro, memoria y conexión humana en un contexto social marcado por la inmediatez y la distancia emocional.

Desde Lima, la institución cultural señaló que la nueva temporada invita al público a detenerse, compartir y mirar nuevamente, apostando por experiencias escénicas que priorizan la convivencia y la presencia física como actos transformadores.

Primera temporada: “Presencias que transforman”

El año teatral se inicia con el ciclo “Presencias que transforman”, conformado por tres obras de carácter íntimo y reflexivo:

“Mi Madre se comió mi corazón” , de K’intu Galiano, protagonizada por Vania Accinelli .

, de K’intu Galiano, protagonizada por . “Volver a mirar” , creada y dirigida por Mirella Carbone .

, creada y dirigida por . “Una obra para quienes viven en tiempos de extinción”, dirigida por Norma Martínez e interpretada por Fiorella Pennano.

Estas piezas exploran el cuerpo como archivo vivo de la memoria, combinando danza-teatro, teatro testimonial y político.

Dramas, comedia y clásicos contemporáneos

La programación continúa con “Las cosas que sé que son verdad”, del dramaturgo Andrew Bovell, bajo la dirección de K’intu Galiano, una obra que aborda los vínculos familiares y las expectativas que sostienen la vida en común.

Más adelante llega la comedia “¡Eureka Day!”, escrita por Jonathan Spector y dirigida por Vanessa Vizcarra, una sátira que expone, con humor corrosivo, las tensiones éticas y emocionales detrás de las “buenas intenciones”.

También se presentará “Prima Facie”, de Suzie Miller, dirigida por Juan Carlos Fisher, una obra que interpela al sistema judicial y confronta las creencias personales desde una mirada política y emocional.

Cierre de año con Shakespeare

La temporada culmina con una versión peruana contemporánea de “Sueño de una noche de verano”, de William Shakespeare, adaptada y dirigida por Josué Castañeda y Daniela Zea, una puesta en escena que celebra la imaginación colectiva y el teatro como juego y encuentro.

“Hay algo mágico cuando nos reunimos en un mismo espacio y una voz comparte su verdad. Eso es lo que queremos ofrecer en La Plaza”, señaló Nishme Súmar, directora artística del Teatro La Plaza.

La Plaza Joven: teatro para niños y familias

En paralelo, La Plaza Joven ofrecerá una programación especialmente diseñada para niños, niñas y familias, promoviendo la imaginación y el encuentro intergeneracional.

La temporada inicia con dos obras destacadas del año anterior:

“Cyrano de Bergerac” , adaptación de Fito Valles .

, adaptación de . “Payapaluza: Somos el mundo”, dirigida por Christian Ysla.

Luego se presentará “Lúminos”, creada y dirigida por Nuria Araníbar y Els Vandell, una obra para la primera infancia que propone una experiencia sensorial de luz y juego.

El cierre estará a cargo de “El Fantasma de la Ópera”, adaptación familiar del clásico de Gastón Leroux, dirigida por Els Vandell.

“Cada obra es un espacio donde adultos y niños pueden sorprenderse juntos”, destacó Nuria Araníbar, directora artística de La Plaza Joven.

Venta de entradas

Las entradas para la programación 2026 estarán disponibles próximamente en Joinnus, en la web oficial www.laplaza.com.pe y en la boletería del teatro.