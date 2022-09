La Asociación Playbill pone en escena por una corta temporada “Los Monstruos, un musical que presenta a Erika Villalobos y Miguel Álvarez como Sandra y Claudio, dos padres de distintos niños que buscan protegerlos a toda costa de un mundo monstruoso. Esta obra representa un alto reto para sus actores.

¿De qué trata Los Monstruos?

Claudio (Miguel Álvarez) es padre de un niño y Sandra (Erika Villalobos), madre de una niña. Ambos saben que sus hijos no son mejores, ni peores, pero sí distintos. Su conducta ha generado que no tengan amigos y pocas veces los inviten a las fiestas de cumpleaños, lo cual permite que sus “cachorros” puedan estar protegidos de cualquier monstruo suelto. Y es que, solo un buen padre sabe proteger a su hijo de un mundo monstruoso ¿O no es así?

Los Monstruos es un musical divertido, crudo y a la vez conmovedor, que nos habla acerca de las relaciones familiares, pero sobre todo de cómo los padres inexpertos intentan proteger a sus hijos de los problemas externos sin percatarse de que su manera de educar no es del todo correcta. La obra nos invita a reflexionar sobre una sociedad que no avanza; centrando a los niños como víctimas de ella.

Este 16 de setiembre se estrenará Los Monstruos, musical argentino escrito por Emiliano Dionisi con música y letra de Martín Rodríguez, que ha sido ampliamente reconocido, laureado y versionado a lo largo de América Latina, ahora en Perú bajo la dirección de Fito Valles. Tiene más de 15 reconocimientos; entre los que destacan Mejor Letra de Musical Argentino, y Mejor Libro de Musical Argentino de los Premios Hugo; y Mejor Música original de los Premios ACE.

La temporada inicia el viernes 16 de setiembre a las 8:00 p.m. por 9 funciones en el Nuevo Teatro Julieta, Pasaje Porta 132. Miraflores. Las funciones son 16,17,18, 22, 23, 24 y 25 de setiembre; el 24 y 25 habrá doble función a las 4:30 p.m. y 8:00 p.m. Las entradas ya se encuentran en preventa en la plataforma Joinnus.

PRECIOS:

Zona Vip: 60 soles

Zona Los Monstruos: 50 soles

Zona General: 40 soles

Zona Popular: 35 soles

Estudiante: 35 soles

Preventa 20% hasta el 15 de setiembre en Joinnus: https://www.joinnus.com/events/theater/lima-los-monstruos-46915

VIDEO RECOMENDADO

HORÓSCOPO SEMANAL del 5 al 11 de setiembre