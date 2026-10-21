Mente Creativa y el centro de psicología Psicoarte presentan la corta temporada de la obra de teatro musical “La magia de ser diferentes”, una propuesta escénica dirigida por Stephany Iriarte que tiene funciones los sábados y domingos a las 5:00 pm. hasta el 1° de noviembre en el Teatro Mario Vargas Llosa. Entradas a la venta en Teleticket.

En la puesta en escena un grupo de niños con personalidades muy distintas deberán crear una pieza teatral y superar conflictos, desorden y una mentira que pone en riesgo todo el trabajo. La llegada de Azul, una nueva compañera con una mirada distinta del mundo, cambiará la dinámica y abrirá paso a un proceso de aprendizaje colectivo donde escuchar, entender y aceptar se vuelve clave.

La magia de ser diferentes es una obra musical original que celebra la autenticidad y promueve la sana convivencia entre los niños, resaltando la riqueza de las diferencias y distintas personalidades. A través de una historia conmovedora, divertida y llena de fantasía, el público acompañará a un grupo de niños que descubrirán que cada uno tiene habilidades únicas. En el camino, aprenderán a aceptar sus diferencias, reconocer sus emociones y valorar lo especial que hay en cada persona.

“La Magia de Ser Diferentes nace para visibilizar las distintas formas que tenemos de ver el mundo. No queremos etiquetar a los niños, sino decirles que ahí -en eso que los hace distintos- está su magia. Es un espectáculo que promueve la tolerancia a la diversidad y la inclusión de una forma lúdica, con canciones divertidas, pegajosas y con letras pensadas para que cada niño se sienta identificado”, nos dice la directora de la obra Stephany Iriarte.

Además, se rompe ‘la cuarta pared’ y así “los niños no solo miran la obra, participan activamente de ella. Si logramos normalizar las diferencias hoy, ellos crecerán aceptándolas y celebrándolas mañana”, rescata la directora teatral.

Forma parte del elenco: Valeria Bernard, Isabella Parra, Tatiana Rocha, Ángeles Sosa, Mario Mendoza, Lolo Pineda y Jhulio Eskén.

Con personajes entrañables y momentos llenos de aprendizaje, esta obra nos recuerda que no hay una sola forma de ser, pensar o sentir. Una experiencia que sensibiliza, educa y une a las familias. Los invitamos a disfrutar de este mágico musical.

SOBRE LA DIRECTORA

Stephany Iriarte es psicóloga y artista con el propósito de promover la salud mental en niños y familias mediante el teatro musical. Licenciada en Psicología por la Universidad de Lima, especialista en Terapia Cognitivo Conductual y cuenta con Certificación Internacional en Disciplina Positiva. Se desempeña desde 2015 como Directora general del Centro Psicoarte y desde 2022 en Mente Creativa, donde dirigió obras como La Nave de las Emociones (2022) y La Magia de ser Diferentes (2023).

FUNCIONES DE LA MAGIA DE SER DIFERENTES

Temporada: hasta el 1°. de noviembre, sábados y domingos a las 5:00 p.m.

Lugar: Teatro Mario Vargas Llosa

Dirección: Av. De la Poesía 160 San Borja

Entradas a la venta en Teleticket :

https://teleticket.com.pe/evento/la-magia-de-ser-diferentes-teatro-mario-vargas-llosa

Sigue las redes sociales del proyecto: @mentecreativa: https://www.instagram.com/mentecreativa.__/

TE PUEDE INTERESAR

‘La Odisea’ llega al teatro en una versión musical para niños

Cusco: obra de danza “Míticas” revive ocho culturas del antiguo Perú con figuras femeninas

María Belén Milla Altabás, poeta: “En la poesía no hay espacio para el error” (Entrevista)

Obra “99 consejos” desde el 22 de octubre en el Nuevo Teatro Julieta