El Nuevo Teatro Julieta estrena este jueves 22 de octubre “99 consejos”, una tragicomedia familiar escrita por Eduardo Adrianzén que combina humor ácido, situaciones inesperadas y secretos capaces de poner en jaque los vínculos familiares.
Una familia. Un secreto. Una verdad. La historia gira en torno a Sofía Sánchez Revett, una reconocida escritora de libros de autoayuda a punto de presentar su nuevo libro, “99 consejos para ser madre”. Mientras comparte sus ideas sobre la maternidad, su propia vida se enfrenta a una verdad que amenaza con derrumbar todo lo que ha construido. A través de situaciones hilarantes e incómodas, la obra cuestiona las apariencias y las consecuencias de intentar controlar la verdad.
“99 consejos” reúne en escena a Ximena Arroyo, Sebastián Monteghirfo, Haysen Percovich, Gia Rosalino y Leandro Hernández, en una propuesta que combina distintas generaciones de actores para dar vida a una familia llena de contradicciones y secretos. La obra está dirigida por Haysen Percovich y Marco Paulo Meléndez y es una producción de la Asociación Cultural La Pasión y el Nuevo Teatro Julieta.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Obra: “99 consejos”
Elenco: Ximena Arroyo, Sebastián Monteghirfo, Haysen Percovich, Gia Rosalino y Leandro Hernández
Temporada: De jueves a domingo, del 22 de Octubre al 8 de Noviembre
Hora: 8 p.m.
Lugar: Nuevo Teatro Julieta, Pasaje Porta 132, Miraflores.
Género: Comedia
Dirección: Haysen Percovich y Marco Paulo Meléndez
Producción: Asociación Cultural La Pasión y el Nuevo Teatro Julieta.
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