La directora, actriz, productora y gestora cultural Gloria María Solari presenta Saltimbanquis, una nueva adaptación teatral del clásico cuento “Los músicos de Bremen” de los hermanos Grimm, propuesta que combina música, humor y aventuras con mensajes sobre la amistad, la solidaridad, el respeto por las diferencias y la importancia de perseguir los sueños.

La puesta en escena, que se presenta en el Teatro Mario Vargas Lllosa de la Biblioteca Nacional del Perú, cuenta con un destacado elenco encabezado por las reconocidas actrices Zelma Gálvez y Oriana Cicconi, quienes comparten escenario con jóvenes integrantes del Taller de Teatro de Gloria María Solari. De esta manera, la producción une la experiencia de actores profesionales con el talento de nuevas generaciones que vienen formándose en las artes escénicas.

Para Solari, este proyecto, que estará en escena hasta el 27 de setiembre, representa también la continuidad de una relación con el teatro que comenzó desde su infancia. “Desde que di mis primeros pasos estuve en un escenario de teatro”, afirma la directora, quien creció rodeada de escenarios, ensayos y montajes teatrales.

Heredera de una familia vinculada al arte y la cultura, Gloria María Solari es hija del recordado Piero Solari y Gloria Recavarren, reconocidos impulsores del movimiento cultural en Lima durante las décadas de los 70, 80 y parte de los 90. Esta tradición familiar marcó su vocación y la llevó a desarrollar una trayectoria como productora, directora, actriz y gestora cultural.

A lo largo de su carrera, Solari ha impulsado proyectos orientados a la formación artística de niños y jóvenes, promoviendo espacios donde el teatro no solo sea entretenimiento, sino también una herramienta de aprendizaje, inclusión y desarrollo personal. Su propuesta busca estimular la creatividad y fortalecer habilidades como la autoestima, la sensibilidad y el trabajo en equipo.

“Estoy convencida de que los niños deben ser motivados para expresar su lado artístico. Cuando un niño descubre el arte, aprende a trabajar en equipo, desarrolla su sensibilidad, fortalece su autoestima y se convierte en un mejor ciudadano. El teatro no solo forma artistas, también forma seres humanos con valores”, sostiene la directora.

Esta mirada educativa y formativa está presente en Saltimbanquis, cuya historia rescata el espíritu del cuento de los hermanos Grimm y lo convierte en una propuesta dirigida al público infantil y familiar. A través de sus personajes y situaciones, la obra plantea la importancia de valorar las diferencias, apoyarse en los demás y mantener la ilusión de alcanzar los propios sueños.

Uno de los aspectos especiales de esta producción es precisamente la participación de los alumnos del Taller de Teatro de Gloria María Solari, quienes tienen la oportunidad de compartir escenario con actores de reconocida trayectoria. La experiencia busca acercar a los jóvenes al ejercicio profesional de las artes escénicas y, al mismo tiempo, reforzar el compromiso de la directora con la formación de nuevos talentos.

“Saltimbanquis” se presenta del 15 de agosto al 27 de setiembre en el Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja, como una alternativa de entretenimiento para toda la familia y una invitación a acercar a niños y jóvenes al mundo del teatro.