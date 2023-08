En la puesta en escena de “Brujas”, bajo la dirección de Jorge Villanueva y la producción general de Makhy Arana, cinco amigas se reúnen después de muchos años para recordar sus vivencias escolares en un internado religioso.

En la trama, la actriz Teddy Guzmán es la amiga desenfadada dispuesta a todo, que hace que las otras cuatro mujeres confiesen los secretos más íntimos que tienen guardados. La obra del argentino Luis Agustoni retornó con éxito al emblemático Teatro Marsano, en Miraflores , en donde también salen a escena Yvonne Frayssinet, Pilar Brescia, Camucha Negrete y Martha Figueroa.

“El primer estreno de Brujas fue hace 30 y tantos años, pero yo la hice hace 20 años junto a Pilar Brescia, Meche Solaeche, Camucha Negrete y Silvia Gálvez. Entonces, para mí es novedoso hacer hoy la obra con Yvonne y Martha, que es una excelente actriz con una voz maravillosa. Somos cinco mujeres experimentadas que hacen que toda [la puesta en escena] sea una maravilla”, comenta Teddy Guzmán a Correo.

Fuera de la obra, ¿eres desenfada como tu personaje?

No, al contrario, yo soy muy cuidadosa de las cosas que digo, de las cosas que comparto, soy más íntima conmigo misma, no soy muy amiguera, nunca soy el centro de nada. Siempre me gusta estar callada y tener mi espacio.

Al verte en televisión y, ahora, en el teatro parece todo lo contrario...

No, soy lo menos sociable que pueda y toda mi vida he sido así.

¿Ello ha sido una dificultad para tu carrera?

¿El ser tan callada y poco sociable? No, no lo ha sido. He tenido siempre la suerte de que me han convocado sin ni siquiera buscarlo.

Entonces, ¿te gusta la soledad?

Soy una mujer inminentemente sola, yo vivo sola también y te aseguro que si no estoy trabajando no saldría de mi casa en días. No me interesa mucho la calle.

¿A qué se debe eso?

Sinceramente no lo sé. Puede ser porque de muchacha vivía en un barrio en donde yo era un poco llamativa y las chicas no me asumían para nada. No eran mis amigas [...] y yo tenía que hacer travesuras para llegar a hacer parte de un grupo, hasta que descubrí que eso no iba conmigo. Así que es parte de mí [la soledad] y nunca hago nada que no me guste, como en la obra.

¿Crees entonces que lo que haces como actriz es una catarsis personal?

Sí, el teatro siempre es una catarsis para mí. Cuando hacía teatro hace muchos años y producía obras con Lucho La Roca, por ejemplo, siempre buscábamos una obra en donde tuviéramos que llorar para expresarnos más como personas.

Volviendo a “Brujas”, ¿Qué podemos rescatar de cada una de ellas?

Yo no creo en los mensajes que te hace llegar una obra, porque no es un solo mensaje para todos. Cada una [persona] asume la parte suya, y cada una sabe lo que va a hacer y algunas otras no asumen nada porque no tienen nada que ver con los personajes de la obra. Entonces, los mensajes están demás, cada uno asume lo que siente.

Entonces, ¿Cuál crees que es el tema principal de Brujas”?

Eso sí, es un canto a la amistad total. [...] En este caso de “Brujas” cada mujer ha vivido una experiencia que sí te puede trasladar un poco del comportamiento de cada una y de cómo resolver sus cosas, pero eso depende del público y de las vivencias que puedan tener ellos.

¿Por qué debemos ir a ver “Brujas”?

Primero, porque esencialmente es una obra de mujeres con muchas vivencias fuertes y no tan fuertes. Segundo, porque es un canto de amistad y tercero, porque tiene de todo. Tiene comedia, drama, intimidad, todo lo que puede buscar un espectador lo tiene “Brujas”.

Hay una gran cantidad de espectadores masculinos, ¿Por qué será?

Hay todo tipo de público muy variado y bonito. [Pero] las obras de mujeres juntas son muy llamativas, y bueno vienen [los hombres] a conocer un poco de las mujeres porque siempre en una obra de mujeres una comenta y dice cosas que son reales. Entonces, vienen para indagar un poco cómo somos de brujas. [Risas]

PERFIL DE LA ARTISTA

Teddy Guzmán, actriz: Es considerada una de las primeras actrices peruanas por la gran trayectoria que tiene. En 1980 se hizo muy popular cuando participó de la obra teatral “El precio del amor”, puesto que realizó un desnudo artístico.

1 octubre termina la temporada. Entradas en Teleticket.

26 octubre de 1949 nació la actriz en Lima.

31 años cumple la obra desde su estreno en Buenos Aires.





TE PUEDE INTERESAR