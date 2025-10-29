Después de una década de silencio creativo, la artista Teresa Grau vuelve a la pintura con la exposición “Desde arriba”, que se inaugura el 30 de octubre en la Galería Indigo (Av. El Bosque 260, San Isidro).

La muestra reúne una nueva serie de obras donde Grau explora los paisajes del Perú desde una perspectiva aérea, inspirada en vistas captadas por drones y vuelos sobre los Andes. Desde esa altura, la artista transforma la geografía en abstracción, textura y movimiento.

“Por años mi pintura fue abstracta, pero al retomar el trabajo después de tanto tiempo no quería repetirme”, explica Grau. “Empecé a quedarme embelesada con las vistas de la naturaleza: los ríos sinuosos, los andenes, las montañas, las aguas que se juntan. Todo visto desde arriba.”

Naturaleza, abstracción y territorio

En esta nueva etapa, Grau fusiona su habitual lenguaje abstracto con referencias concretas al territorio peruano. Lo que parecen composiciones puramente formales revelan, al observarse de cerca, valles, terrazas agrícolas, cauces fluviales y huellas humanas.

Cada lienzo es una invitación a mirar el paisaje como un mapa emocional, donde la tierra y el arte se funden en un mismo gesto.

“Me lancé a este vuelo del cóndor desde arriba, cambiando así mi acostumbrada paleta de colores y mi temática anterior”, comenta la artista sobre su proceso creativo.

Trayectoria y raíces

Bisnieta del almirante Miguel Grau y nieta del arquitecto Ricardo Malachowski, Teresa Grau es licenciada en pintura por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Desde los años ochenta ha expuesto en Lima, Nueva York, Toronto, Santiago y Quito, consolidando una trayectoria que combina arte, arquitectura y diseño.

Tras una larga pausa dedicada a la creación de espacios arquitectónicos, retomó la pintura en su taller de Urubamba, Cusco, donde encontró la inspiración para esta nueva mirada aérea.

Una contemplación desde las alturas

En Desde arriba, Grau convierte la contemplación en un acto de vuelo. Los lienzos evocan ríos y montañas que, desde la altura, se transforman en gestos suspendidos sobre el paisaje peruano. La artista invita al espectador a cambiar de escala, a mirar el mundo con distancia y asombro.

En tiempos de vértigo y ruido, su trabajo propone una pausa y una mirada elevada hacia la armonía secreta del territorio.

Datos clave

🎨 Exposición: Desde arriba

👩‍🎨 Artista: Teresa Grau

Teresa Grau 🏛️ Lugar: Galería Indigo (Av. El Bosque 260, San Isidro)

Galería Indigo (Av. El Bosque 260, San Isidro) 📅 Fechas: del 30 de octubre al 19 de noviembre de 2025

del ⏰ Horario: Lunes a sábado: 10:30 a.m. – 8:30 p.m. | Domingos y feriados: 11:00 a.m. – 7:00 p.m.

Lunes a sábado: 10:30 a.m. – 8:30 p.m. | Domingos y feriados: 11:00 a.m. – 7:00 p.m.

🎟️ Ingreso libre

📞 Teléfono: 996 716 900

Preguntas frecuentes

¿Cuándo inaugura la exposición “Desde arriba”?

El 30 de octubre de 2025, en la Galería Indigo, San Isidro.

¿Quién es Teresa Grau?

Artista peruana y licenciada en pintura por la PUCP; es bisnieta del almirante Miguel Grau y nieta del arquitecto Ricardo Malachowski.

¿Qué temática aborda la muestra?

Paisajes del Perú vistos desde una perspectiva aérea, donde la naturaleza se vuelve abstracción y textura.

¿Hasta cuándo estará abierta la exposición?

Hasta el 19 de noviembre de 2025.

¿Tiene costo la entrada?

No, la muestra tiene ingreso libre.