La revista The New Yorker, un pilar de la vida literaria y cultural estadounidense definida por sus distintivas portadas, periodismo de largo alcance, ingeniosas caricaturas y gramática particular, celebra 100 años en los quioscos.

Para conmemorar el centenario de la publicación, se están lanzando cuatro ediciones conmemorativas, mientras que su ciudad homónima albergará siete exposiciones antes de un documental de Netflix sobre la revista, conocida por sus creativas portadas artísticas.

PUBLICACIÓN

Con más de 5.000 ediciones en el último siglo, la revista ha publicado grandes obras literarias como “A sangre fría” de Truman Capote en 1965, y también ha dado espacio a escritores como James Baldwin para discutir sobre las relaciones raciales. Ernest Hemingway, Susan Sontag y JD Salinger están entre los autores que han adornado las páginas de la revista, que combina actualidad, análisis, ficción, reseñas, crítica, poesía y, por supuesto, sus legendarias caricaturas.

Cien años después, cuenta con 1,3 millones de suscriptores, la mayoría de los cuales tienen suscripción tanto en formatos impresos como digitales. Es una joya de la corona del grupo mediático Condé Nast, que también publica Vogue, Vanity Fair y GQ, habiendo adquirido The New Yorker en 1985.