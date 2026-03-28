La crucimanía es un reto de palabras que pondrá a prueba tu ingenio y que puedes buscarle solución junto a tu familia, con el encarte que Diario Correo te regala mañana, por la compra de tu ejemplar noticioso.

Solo tendrás que llenar casillas vacías en un juego que nunca fue tan divertido y que se pueden convertir en una competencia saludable, o en una actividad que se puede realizar en equipo compuesto por adultos y chicos, pues está hecho para todas las edades.

El encarte busca estimular el conocimiento con temas de interés general para todos. Basta este domingo adquirir el Diario Correo desde tempranas horas, en los quioscos más cercanos, para recibir gratis el encarte. Debe saber que éste no se venderá por separado.

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ENTRETENIMIENTO

Son dieciséis crucimanías que te trae el suplemento impreso en papel periódico con las ediciones 37, 38, 39 y 40 producidas por “Otro Rollo”, para todos sus amables lectores.

Los estudios científicos demuestran la gran cantidad de beneficios que tiene resolver crucigramas y los desafíos matemáticos. Estos pasatiempos estimulan áreas relacionadas con la memoria, el lenguaje y la atención.

Llenar los crucigramas reduce el estrés ya que funciona como una forma de entretenimiento relajante que permite desconectarte de las preocupaciones diarias. Además, aumenta la concentración, pues la mente se enfoca en una sola tarea, alentando la perseverancia al intentar resolver pistas difíciles.