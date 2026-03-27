Resolver crucigramas es un ejercicio mental que mantiene el cerebro activo, mejora la memoria a corto y largo plazo, y aumenta el vocabulario. Además, reduce el estrés al funcionar como terapia de concentración.

Nuestro matutino, pensando en sus lectores, te ofrece gratis un suplemento de tu pasatiempo favorito, con las crucimanías, en el que el reto de palabras pondrá a prueba tu ingenio, con las ediciones 37, 38, 39 y 40 producida por “Otro Rollo”, al comprar tu diario, este domingo.

Esto puede ser compartido por toda la familia, quienes podrán resolver los crucigramas dependiendo del nivel, fácil, intermedio y difícil. Además, en la última página podrá descubrir un mundo lleno de creatividad y versatilidad.

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LOS BENEFICIOS

Muchas personas buscan las distracciones escritas como los crucigramas, pasatiempos clásicos que han resistido a desaparecer, tienen ingeniosas cuadrículas de letras y palabras que han cautivado a generaciones enteras, desafiando mentes y despertando la curiosidad por el conocimiento y la difusión de saberes.

Detrás de estos acertijos, la mente se agiliza y los crucigramistas han dedicado su tiempo e intelecto a mantener con vida un pasatiempo que, gracias a ellos, ha logrado sobreponerse ante toda adversidad.